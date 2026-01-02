Фінансові новини
- 02.01.26
- 14:25
RSS
мапа сайту
OpenAI робить ставку на аудіо та готує окремий пристрій із голосовим керуванням
09:37 02.01.2026 |
OpenAI розширює роботу над аудіомоделями й формує єдину команду з інженерів, продуктових менеджерів та дослідників. За даними The Information, компанія готується до запуску персонального пристрою з голосовим інтерфейсом.
Що відомо
У США голосові асистенти вже стали звичними завдяки смартколонкам. Meta додала в окуляри Ray-Ban п'ять мікрофонів, які дають змогу краще чути розмови у шумних приміщеннях. Google з червня тестує "Audio Overviews" - функцію, що озвучує короткі підсумки пошукових результатів. Tesla інтегрує у свої авто чатбота Grok від xAI, який керує навігацією, кліматом та іншими функціями через голос.
Паралельно над аудіопристроями працюють стартапи. Розробники Humane AI Pin витратили сотні мільйонів доларів, перш ніж їхній гаджет без екрана перетворився на приклад ризикованого запуску. Кулон Friend AI, який постійно записує аудіо й пропонує роль віртуального друга, викликав занепокоєння через ризики для конфіденційності. Декілька компаній, зокрема Sandbar та стартап Еріка Міґіковскі (засновника Pebble), готують до запуску у 2026 році розумні кільця з голосовим керуванням.
За даними джерел, нова аудіомодель OpenAI зможе говорити природніше, розуміти переривання в розмові та навіть відповідати одночасно з користувачем. Компанія також розглядає можливість створення сімейства пристроїв - серед них можуть бути окуляри або смартспікери без екранів. До аудіопроєктів OpenAI залучений і Джоні Айв, колишній головний дизайнер Apple. Один із його пріоритетів - зменшення залежності від екранів через нові формати пристроїв.
