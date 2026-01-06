Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Долар США зміцнюється до основних світових валют

10:23 05.01.2026 |

Фінанси

Долар США зміцнюється до євро, фунта стерлінгів і єни на торгах у понеділок.

Трейдери оцінюють ситуацію навколо Венесуели, але фокусуються переважно на важливих економічних статданих, які буде оприлюднено цього тижня.

Поточного тижня заплановано публікацію індексів ділової активності у виробничому секторі (ISM Manufacturing) і сфері послуг (ISM Services) США, а також низки звітів з ринку праці, включно з грудневими даними щодо безробіття, що мають ключове значення для подальших рішень Федеральної резервної системи (ФРС) щодо ставки.

Наразі ринок очікує, що ФРС опустить базову відсоткову ставку двічі 2026 року, тоді як прогнози самого регулятора, оприлюднені в грудні, передбачають лише одне зниження.

Трейдери також чекають на оголошення президентом США Дональдом Трампом імені наступного голови Федрезерву, який обійме цю посаду після відходу нинішнього голови американського ЦБ Джерома Павелла в травні. Раніше Трамп говорив, що оголосить нового голови ФРС на початку року.

Пара євро/долар за даними на 8:10 кч в понеділок торгується на рівні $1,1683 порівняно з $1,1721 на закриття попередньої сесії. Вартість фунта до долара опустилася до $1,3422 з $1,3459 за підсумками торгів у п'ятницю.

Курс американської валюти в парі з єною зріс до 157,22 єни з 156,83 єни на закриття попередньої сесії. Голова Банку Японії Кадзуо Уеда заявив у понеділок, що ЦБ продовжить підвищувати ключову ставку, якщо ситуація в економіці розвиватиметься відповідно до його прогнозів.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,4208
  0,1266
 0,30
EUR
 1
 49,5136
  0,0658
 0,13

Курс обміну валют на сьогодні, 09:39
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,1111  0,12 0,29 42,6604  0,10 0,24
EUR 49,3778  0,11 0,22 50,0685  0,10 0,19

Міжбанківський ринок на сьогодні, 12:03
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,5500  0,13 0,31 42,5800  0,13 0,31
EUR 49,8430  0,27 0,54 49,8610  0,26 0,53

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес