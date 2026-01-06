Фінансові новини
- |
- 06.01.26
- |
- 13:54
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Долар США зміцнюється до основних світових валют
10:23 05.01.2026 |
Долар США зміцнюється до євро, фунта стерлінгів і єни на торгах у понеділок.
Трейдери оцінюють ситуацію навколо Венесуели, але фокусуються переважно на важливих економічних статданих, які буде оприлюднено цього тижня.
Поточного тижня заплановано публікацію індексів ділової активності у виробничому секторі (ISM Manufacturing) і сфері послуг (ISM Services) США, а також низки звітів з ринку праці, включно з грудневими даними щодо безробіття, що мають ключове значення для подальших рішень Федеральної резервної системи (ФРС) щодо ставки.
Наразі ринок очікує, що ФРС опустить базову відсоткову ставку двічі 2026 року, тоді як прогнози самого регулятора, оприлюднені в грудні, передбачають лише одне зниження.
Трейдери також чекають на оголошення президентом США Дональдом Трампом імені наступного голови Федрезерву, який обійме цю посаду після відходу нинішнього голови американського ЦБ Джерома Павелла в травні. Раніше Трамп говорив, що оголосить нового голови ФРС на початку року.
Пара євро/долар за даними на 8:10 кч в понеділок торгується на рівні $1,1683 порівняно з $1,1721 на закриття попередньої сесії. Вартість фунта до долара опустилася до $1,3422 з $1,3459 за підсумками торгів у п'ятницю.
Курс американської валюти в парі з єною зріс до 157,22 єни з 156,83 єни на закриття попередньої сесії. Голова Банку Японії Кадзуо Уеда заявив у понеділок, що ЦБ продовжить підвищувати ключову ставку, якщо ситуація в економіці розвиватиметься відповідно до його прогнозів.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Податкова нагадала ФОПам про новий порядок подання розрахунку: що змінилося з 1 січня?
|Василь Малюк заявив, що йде з посади голови СБУ. Його обовʼязки виконуватиме Євген Хмара
|Представниця президента не прийшла на суд по санкціях проти Порошенка, політик заявив про затягування процесу
|Угода про $800 млрд для України узгоджена ЄС і не суперечить умовам вступу – віцепрем'єр
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як подвоїти корисну площу складу без переїзду
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|Рекордні інтервенції: Нацбанк за рік продав $36 млрд для підтримки гривні
|Мінфін зменшує пропозицію доларових ОВДП у січні–березні
|У 2025 році частка фізичних осіб у портфелі ОВДП вперше перевищила 5%
|Долар США слабко дешевшає до євро і фунта, трохи зміцнюється до єни
|94 млрд грн за програмою «5–7–9%»: на що бізнес витрачав кредити
Від початку 2025 року за державною програмою "Доступні кредити 5-7-9%" представники мікро-, малого та середнього бізнесу отримали від уповноважених банків 30,05 тис. пільгових кредитів на загальну суму 93,9 млрд грн. Із них від банків державного сектору економіки - 20,87 тис. кредитів на 48,8 млрд грн.
|НБУ послабив довідковий курс гривні до 42,38 грн/$1
Бізнес
|Fixygen: найкращі крипто-стартапи 2025 року — хто реально рухав ринок
|Fixygen: найгірші крипто-стартапи та анти-кейси 2025 року — де ринок покарав найжорсткіше
|Завдяки електромобілям: ринок нових авто в Україні завершив 2025 рік рекордним зростанням
|1 січня платформа "Пульс" стала офіційним інструментом взаємодії бізнесу і влади
|OpenAI робить ставку на аудіо та готує окремий пристрій із голосовим керуванням
|Грудневий топ найпродуктивніших флагманів від AnTuTu підтвердив лідерство Red Magic 11 Pro+ і показав відмінний старт Honor Win
|Starlink планує знизити орбіту супутників для підвищення безпеки у 2026 році