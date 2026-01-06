Долар США зміцнюється до основних світових валют

Долар США зміцнюється до євро, фунта стерлінгів і єни на торгах у понеділок.

Трейдери оцінюють ситуацію навколо Венесуели, але фокусуються переважно на важливих економічних статданих, які буде оприлюднено цього тижня.

Поточного тижня заплановано публікацію індексів ділової активності у виробничому секторі (ISM Manufacturing) і сфері послуг (ISM Services) США, а також низки звітів з ринку праці, включно з грудневими даними щодо безробіття, що мають ключове значення для подальших рішень Федеральної резервної системи (ФРС) щодо ставки.

Наразі ринок очікує, що ФРС опустить базову відсоткову ставку двічі 2026 року, тоді як прогнози самого регулятора, оприлюднені в грудні, передбачають лише одне зниження.

Трейдери також чекають на оголошення президентом США Дональдом Трампом імені наступного голови Федрезерву, який обійме цю посаду після відходу нинішнього голови американського ЦБ Джерома Павелла в травні. Раніше Трамп говорив, що оголосить нового голови ФРС на початку року.

Пара євро/долар за даними на 8:10 кч в понеділок торгується на рівні $1,1683 порівняно з $1,1721 на закриття попередньої сесії. Вартість фунта до долара опустилася до $1,3422 з $1,3459 за підсумками торгів у п'ятницю.

Курс американської валюти в парі з єною зріс до 157,22 єни з 156,83 єни на закриття попередньої сесії. Голова Банку Японії Кадзуо Уеда заявив у понеділок, що ЦБ продовжить підвищувати ключову ставку, якщо ситуація в економіці розвиватиметься відповідно до його прогнозів.