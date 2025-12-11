Авторизация

Водії зможуть зафіксувати ДТП по європротоколу в "Дії" без виклику поліції вже з першого кварталу 2026 – Свириденко

10:39 11.12.2025 |

Україна, Транспорт

Уряд ухвалив постанову, яка дає можливість запустити повний цикл оформлення європротоколу оформлення незначних дорожньо-транспортних пригод в застосунку "Дія", повідомила премʼєр-міністр України Юлія Свириденко.

"Уже з першого кварталу 2026 року водії зможуть зафіксувати ДТП без виклику поліції та жодної паперової роботи - одразу на місці події", - написала Свириденко в Телеграм у четвер вранці.

За її словами, "Дія" автоматично завантажуватиме всі необхідні дані з державних реєстрів, зокрема, інформацію про водійські документи, техпаспорт і страхування. "Це усуває ризик помилок, через які раніше водії могли отримувати відмови у страхових виплатах. Достатньо буде додати кілька фото, погодити інформацію з іншим учасником та підписати документ за допомогою Дія.Підпису. Статус розгляду можна буде відстежувати прямо в Дії, без поїздок до страхової та додаткових звернень", - написала голова уряду.

Свириденко наголосила, що новий сервіс дасть можливість врегульовувати ДТП швидко й без зайвого навантаження на поліцію.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,2721
  0,0091
 0,02
EUR
 1
 49,5154
  0,3001
 0,61

Курс обміну валют на сьогодні, 09:55
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0445  0,16 0,37 42,6100  0,15 0,36
EUR 49,1028  0,25 0,52 49,7645  0,29 0,59

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:01
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,1550  0,24 0,58 42,1900  0,24 0,57
EUR 49,4899  0,12 0,23 49,5140  0,12 0,25

