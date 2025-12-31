Фінансові новини
Учні 1–11 класів отримуватимуть безкоштовне харчування по всій країні з вересня 2026р. - Свириденко
12:03 30.12.2025 |
Учні 1-11 класів з вересня наступного року отримуватимуть безкоштовне харчування по всій країні, уряд направив майже 5,9 млрд грн субвенції громадам, повідомила премʼєр-міністр України Юлія Свириденко.
"Уряд готує всі необхідні рішення для цього. Сьогодні для реалізації першого етапу програми спрямували майже 5,9 млрд грн субвенції громадам, щоб забезпечити перший етап харчування для школярів у 2026 році. Загалом же у Державному бюджеті на 2026 рік на цю програму передбачено 14,4 млрд грн", - написала Свириденко в телеграм-каналі.
За її словами, окремо влада заклала фінансування на модернізацію шкільних харчоблоків.
Прем'єр нагадала, що з початку 2025 року безкоштовне харчування вже діє для учнів 1-4 класів по всій Україні, а з вересня гарячі обіди почали отримувати ще й учні 1-11 класів у прифронтових громадах.
"Наш пріоритет - створити умови для безпечного та комфортного навчання для кожної української дитини, незалежно від місця проживання чи формату навчання", - написала вона.
Як повідомлялося, в Україні з 1 січня 2022 року стартувала реформа шкільного харчування. У школах почали впроваджувати меню, розроблене шеф-кухарем Євгеном Клопотенком, видано збірник рекомендованих рецептур для харчування дітей у закладах освіти, розроблений на підтримку Стратегії реформи системи шкільного харчування з 600 різноманітними стравами.
У жовтні 2023 року Кабінет міністрів затвердив стратегію реформування системи шкільного харчування на 2023-2027 роки.
В листопаді Кабінет міністрів оновив Стратегію реформування системи шкільного харчування на період до 2027 року і затвердив операційний план заходів на 2025-2027 роки.
