В Україні на порталі "Дія.Бізнес" з'явилися ШІ-асистенти. Це одні
з перших державних онлайн-асистентів, створених спеціально для
підтримки підприємців.
Про це повідомили в Міністерстві цифрової трансформації.
Такі асистенти допомагають швидше знаходити рішення для розвитку
бізнесу - від ідеї запуску до масштабування та виходу на міжнародні
ринки.
"Ми вже запустили "Дія.АІ" - першого у світі національного
ШІ-асистента, який надає державні послуги. Тепер власні ШІ-асистенти
з'являться й на порталі "Дія.Бізнес".
Вони допоможуть швидко, просто та зручно знайти потрібну
інформацію, сформувати бізнес-план чи дібрати грант для розвитку власної
справи", - сказав перший віцепрем'єр-міністр України - міністр цифрової
трансформації Михайло Федоров.
ШІ-асистенти працюють як персональні навігатори на порталі:
уточнюють запит користувача, формують індивідуальні добірки матеріалів,
сервісів і програм підтримки та підказують наступні кроки.
Зокрема, допомагають дібрати фінансування під конкретні потреби бізнесу або підготувати бізнес-план.
На порталі "Дія.Бізнес" доступні п'ять персональних ШІ-асистентів:
Роберт - перша точка контакту на порталі. Він відповідає на загальні запитання та підказує, де знайти потрібну інформацію.
Фаундія - супроводжує шлях від бізнес-ідеї до запуску власної справи.
Грант - допомагає дібрати фінансові можливості та програми підтримки, а також підготувати бізнес-план.
Смарт - підказує рішення для цифровізації та оптимізації бізнес-процесів.
Маркет - асистент із експорту, який допомагає підготуватися до виходу на міжнародні ринки.
Зазначається, що ШІ-асистенти не замінюють експертних
консультацій, але дають змогу швидше знайти потрібну інформацію, краще
зрозуміти доступні можливості та спланувати подальші кроки для розвитку
бізнесу.
Онлайн-асистенти вже доступні на головній сторінці порталу "Дія.Бізнес".