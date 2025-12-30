Авторизация

У "Дія.Бізнес" з’явилися ШІ-асистенти для підприємців: 5 основних функцій

14:53 30.12.2025 |

Економіка, Україна

В Україні на порталі "Дія.Бізнес" з'явилися ШІ-асистенти. Це одні з перших державних онлайн-асистентів, створених спеціально для підтримки підприємців.

Про це повідомили в Міністерстві цифрової трансформації.

Такі асистенти допомагають швидше знаходити рішення для розвитку бізнесу - від ідеї запуску до масштабування та виходу на міжнародні ринки.

"Ми вже запустили "Дія.АІ" - першого у світі національного ШІ-асистента, який надає державні послуги. Тепер власні ШІ-асистенти з'являться й на порталі "Дія.Бізнес".

Вони допоможуть швидко, просто та зручно знайти потрібну інформацію, сформувати бізнес-план чи дібрати грант для розвитку власної справи", - сказав перший віцепрем'єр-міністр України - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

ШІ-асистенти працюють як персональні навігатори на порталі: уточнюють запит користувача, формують індивідуальні добірки матеріалів, сервісів і програм підтримки та підказують наступні кроки.

Зокрема, допомагають дібрати фінансування під конкретні потреби бізнесу або підготувати бізнес-план.

На порталі "Дія.Бізнес" доступні п'ять персональних ШІ-асистентів:

  • Роберт - перша точка контакту на порталі. Він відповідає на загальні запитання та підказує, де знайти потрібну інформацію.
  • Фаундія - супроводжує шлях від бізнес-ідеї до запуску власної справи.
  • Грант - допомагає дібрати фінансові можливості та програми підтримки, а також підготувати бізнес-план.
  • Смарт - підказує рішення для цифровізації та оптимізації бізнес-процесів.
  • Маркет - асистент із експорту, який допомагає підготуватися до виходу на міжнародні ринки.

    • Зазначається, що ШІ-асистенти не замінюють експертних консультацій, але дають змогу швидше знайти потрібну інформацію, краще зрозуміти доступні можливості та спланувати подальші кроки для розвитку бізнесу.

    Онлайн-асистенти вже доступні на головній сторінці порталу "Дія.Бізнес".

    За матеріалами: Економічна правда
     

