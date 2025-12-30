Фінансові новини
- |
- 30.12.25
- |
- 12:04
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Samsung хоче вийти на один рівень з TSMC, першою запустивши виробництво 2-нм чипів у США
08:12 30.12.2025 |
Samsung змінила плани щодо запуску свого напівпровідникового заводу в американському штаті Техас. Компанія модернізувала його ливарне виробництво до 2-нм GAA-технології замість раніше запланованої 4-нм. За повідомленнями корейських ЗМІ, роботу об'єкта планується розпочати найближчим часом і співробітники компанії ASML вже встановили EUV-обладнання, необхідне для масового випуску пластин із технологією нижче 5-нм.
За даними джерела, спочатку підприємство мало виробляти 20 тисяч пластин щомісяця, однак цей показник підвищено до 50 тисяч. Очікується, що до 2027 року завод зможе досягти потужності у 100 тисяч пластин на місяць. Рішення про перехід на 2-нм пояснюється прагненням компанії скоротити відставання від TSMC, яка поки що не планує розміщувати свої передові технології у США.
Першим продуктом Samsung на базі 2-нм технології GAA став процесор Exynos 2600. На початку його масового виробництва рівень виходу придатних чипів оцінювався у 50%, але тепер прогнозується зростання цього показника. Для адаптації виробництва завод переглянув замовлення на обладнання, щоб забезпечити підтримку нової літографії.
Раніше Samsung уклала контракт із Tesla на суму $16,5 млрд для виготовлення 2-нм чипів AI6, призначених для систем автономного водіння, що допоможе корейському техногіганту розширити виробництво. Також компанія отримала замовлення від двох китайських виробників обладнання для криптовалют, хоча їхнє виконання, ймовірно, відбуватиметься на заводах у Південній Кореї.
У галузі припускають, що американський майданчик може стати центром виробництва другого покоління 2-нм чипів GAA від Samsung, а також третьої версії технології - SF2P+, яка наразі перебуває у розробці й може бути впроваджена протягом двох років.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Уряд відтермінував строки обов’язкового використання платіжних терміналів для ФОП 1-ї групи
|Канада надасть Україні $2,5 млрд економічної допомоги
|Реструктуризація держборгу: Україна завершила обмін облігацій на $2,6 мільярда
|Верховна Рада зможе проголосувати дату виборів президента після підписання мирної угоди – Зеленський
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як подвоїти корисну площу складу без переїзду
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|NVIDIA завершила придбання акцій Intel на $5 млрд
|Китай заборонить електричні дверні ручки в нових автомобілях
|Samsung хоче вийти на один рівень з TSMC, першою запустивши виробництво 2-нм чипів у США
|Китай запроваджує нові правила використання систем штучного інтелекту, які нагадують людину
|ASUS вийде на ринок оперативної пам'яті у 2026 році на фоні всесвітнього дефіциту – ЗМІ
|Xiaomi запустила величезну повністю автоматизовану фабрику, яка працює без людей і світла
Бізнес
|Google невдовзі дозволить змінювати адресу електронної пошти Gmail
|Сенсорний екран вашого автомобіля може відволікати вас більше, ніж ви думаєте
|Власник Tesla не зміг знайти аварійне розблокування дверей — тепер влада вимагає від компанії пояснень
|Енергія на 400 км за 5 хвилин: BYD показала роботу нової зарядної станції для авто
|NVIDIA домовилася про ліцензування технологій з розробником ШІ-чипів Groq
|США введуть мита на імпорт китайських напівпровідників у 2027-му
|У Кореї заборонили продавати нові смартфони без процедури розпізнавання обличчя