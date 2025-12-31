Авторизация

Міноборони України тестує онлайн-постановку на військовий облік через Резерв+

08:01 31.12.2025 |

Україна

Міністерство оборони України розпочало тестування постановки на військовий облік у застосунку Резерв+, запрошуються тільки чоловіки, для жінок, які підлягають військовому обліку за фахом, опція поки не доступна, повідомила пресслужба відомства.

"Невдовзі частина громадян зможе стати на облік дистанційно - без особистих візитів до ТЦК та паперових процедур. (...) До тестування запрошуються чоловіки, які ще не перебувають на військовому обліку та яким: у 2026 році виповнюється 17 років; або на момент подання заяви є від 25 до 59 років", - йдеться у повідомленні на сайті у вівторок

Щоб долучитись до тестування, потрібно заповнити форму.

"Як це працює. Заповніть форму для участі в тестуванні. Очікуйте електронний лист із запрошенням. Установіть застосунок Резерв+ або оновіть до останньої версії. Дотримуйтесь інструкцій у застосунку та подайте заявку. Отримайте підтвердження та свій документ Резерв ID", - таку інструкцію щодо долучення до тестування дає пресслужба Міноборони.

Зазначається, що для жінок, які підлягають військовому обліку за фахом, онлайн-постановка наразі недоступна - для взяття на облік потрібно звертатися до ТЦК та СП. Чоловіки від 18 до 24 років поки не залучені до тестування функції.

"Онлайн-постановка на облік зменшує бюрократію, знімає навантаження з ТЦК та СП та спрощує процедуру для громадян", - наголосили у Міноборони.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,3878
  0,1699
 0,40
EUR
 1
 49,8565
  0,2040
 0,41

Курс обміну валют на сьогодні, 09:28
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,9986  0,06 0,15 42,5968  0,10 0,23
EUR 49,4439  0,00 0,00 50,1682  0,06 0,12

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:18
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,3300  0,00 0,00 42,3900  0,01 0,02
EUR 49,6575  0,14 0,28 49,7105  0,16 0,32

