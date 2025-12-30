Цьогоріч до земельного кадастру внесли більш як пів мільйона ділянок

Держгеокадастр у 2025 році забезпечив внесення до Державного земельного кадастру понад 500 тис. земельних ділянок і надав більш як 2,1 млн адміністративних послуг.

Як передає Укрінформ, про це йшлося під час колегії Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру, на якій підбили підсумки діяльності служби у 2025 році.

Так, протягом цього року до Державного земельного кадастру (ДЗК) внесено відомості про:

501,8 тис. земельних ділянок,

505 меж адміністративно-територіальних одиниць,

77 меж територій територіальних громад,

1 431 обмеження у використанні земель,

16 меліоративних мереж та їх 13 складових частин,

37 182 функціональні зони,

3 масиви земель сільськогосподарського призначення,

151 захід щодо охорони земель і ґрунтів.

У 2025 році державними кадастровими реєстраторами територіальних органів Держгеокадастру надано понад 2,14 млн адміністративних послуг у сфері ДЗК.

Крім того, до ДЗК внесено відомості про нормативну грошову оцінку земель 2 896 населених пунктів. Найбільші обсяги оновлення зафіксовано у Київській, Дніпропетровській та Львівській областях.

Протягом року в програмному забезпеченні ДЗК впроваджено 19 нових функціональних можливостей, зокрема електронну інформаційну взаємодію через систему «Трембіта», автоматичне формування витягів про обмеження у використанні земель та надання електронних витягів із відомостями про речові права.

У 2025 році також відновлено реалізацію пілотного проєкту щодо внесення відомостей до ДЗК сертифікованими інженерами-землевпорядниками. У межах проєкту 37 фахівців уже створили понад 1,1 тис. заяв про державну реєстрацію земельних ділянок.

За результатами державної інвентаризації земель у 2025 році завершено оформлення та внесено відомості до ДЗК на площу 214,8 тис. га. Заплановані на рік показники інвентаризації повністю виконано у 13 областях, зауважили у відомстві.

Окрему увагу під час колегії приділили розвитку національної інфраструктури геопросторових даних. Так, на національному геопорталі зареєстровано та верифіковано майже 45 тис. метаданих, а також запроваджено нові аналітичні сервіси, зокрема з аналізу землекористування, сівозмін і моніторингу посівів.