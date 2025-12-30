Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Цьогоріч до земельного кадастру внесли більш як пів мільйона ділянок

15:46 30.12.2025 |

Економіка, Україна

Держгеокадастр у 2025 році забезпечив внесення до Державного земельного кадастру понад 500 тис. земельних ділянок і надав більш як 2,1 млн адміністративних послуг.

Як передає Укрінформ, про це йшлося під час колегії Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру, на якій підбили підсумки діяльності служби у 2025 році.

Так, протягом цього року до Державного земельного кадастру (ДЗК) внесено відомості про:

  • 501,8 тис. земельних ділянок,
  • 505 меж адміністративно-територіальних одиниць,
  • 77 меж територій територіальних громад,
  • 1 431 обмеження у використанні земель,
  • 16 меліоративних мереж та їх 13 складових частин,
  • 37 182 функціональні зони,
  • 3 масиви земель сільськогосподарського призначення,
  • 151 захід щодо охорони земель і ґрунтів.

    • У 2025 році державними кадастровими реєстраторами територіальних органів Держгеокадастру надано понад 2,14 млн адміністративних послуг у сфері ДЗК. 

    Крім того, до ДЗК внесено відомості про нормативну грошову оцінку земель 2 896 населених пунктів. Найбільші обсяги оновлення зафіксовано у Київській, Дніпропетровській та Львівській областях.

    Протягом року в програмному забезпеченні ДЗК впроваджено 19 нових функціональних можливостей, зокрема електронну інформаційну взаємодію через систему «Трембіта», автоматичне формування витягів про обмеження у використанні земель та надання електронних витягів із відомостями про речові права.

    У 2025 році також відновлено реалізацію пілотного проєкту щодо внесення відомостей до ДЗК сертифікованими інженерами-землевпорядниками. У межах проєкту 37 фахівців уже створили понад 1,1 тис. заяв про державну реєстрацію земельних ділянок.

    За результатами державної інвентаризації земель у 2025 році завершено оформлення та внесено відомості до ДЗК на площу 214,8 тис. га. Заплановані на рік показники інвентаризації повністю виконано у 13 областях, зауважили у відомстві.

    Окрему увагу під час колегії приділили розвитку національної інфраструктури геопросторових даних. Так, на національному геопорталі зареєстровано та верифіковано майже 45 тис. метаданих, а також запроваджено нові аналітичні сервіси, зокрема з аналізу землекористування, сівозмін і моніторингу посівів.
     

    Курс НБУ на завтра
     
    		 за
    		 курс
    		 uah
    		 %
    USD
    		 1
    		 42,3878
    		  0,1699
    		 0,40
    EUR
    		 1
    		 49,8565
    		  0,2040
    		 0,41

    Курс обміну валют на сьогодні, 09:35
      куп. uah % прод. uah %
    USD 41,9367  0,11 0,27 42,5000  0,13 0,30
    EUR 49,4415  0,13 0,27 50,1078  0,15 0,30

    Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
      куп. uah % прод. uah %
    USD 42,3300  0,13 0,31 42,4000  0,09 0,21
    EUR 49,7970  0,03 0,06 49,8705  0,02 0,04

