Цьогоріч до земельного кадастру внесли більш як пів мільйона ділянок

Держгеокадастр у 2025 році забезпечив внесення
до Державного земельного кадастру понад 500 тис. земельних ділянок і
надав більш як 2,1 млн адміністративних послуг.
Як передає Укрінформ, про це йшлося під час колегії Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру, на якій підбили підсумки діяльності служби у 2025 році.
Так, протягом цього року до Державного земельного кадастру (ДЗК) внесено відомості про:
501,8 тис. земельних ділянок,505 меж адміністративно-територіальних одиниць,77 меж територій територіальних громад,1 431 обмеження у використанні земель,16 меліоративних мереж та їх 13 складових частин, 37 182 функціональні зони,3 масиви земель сільськогосподарського призначення,151 захід щодо охорони земель і ґрунтів.
У
2025 році державними кадастровими реєстраторами територіальних органів
Держгеокадастру надано понад 2,14 млн адміністративних послуг у сфері
ДЗК.
Крім
того, до ДЗК внесено відомості про нормативну грошову оцінку земель 2
896 населених пунктів. Найбільші обсяги оновлення зафіксовано у
Київській, Дніпропетровській та Львівській областях.
Протягом
року в програмному забезпеченні ДЗК впроваджено 19 нових функціональних
можливостей, зокрема електронну інформаційну взаємодію через систему
«Трембіта», автоматичне формування витягів про обмеження у використанні земель та надання електронних витягів із відомостями про речові права.
У
2025 році також відновлено реалізацію пілотного проєкту щодо внесення
відомостей до ДЗК сертифікованими інженерами-землевпорядниками. У межах
проєкту 37 фахівців уже створили понад 1,1 тис. заяв про державну
реєстрацію земельних ділянок.
За
результатами державної інвентаризації земель у 2025 році завершено
оформлення та внесено відомості до ДЗК на площу 214,8 тис. га.
Заплановані на рік показники інвентаризації повністю виконано у 13
областях, зауважили у відомстві.
Окрему
увагу під час колегії приділили розвитку національної інфраструктури
геопросторових даних. Так, на національному геопорталі зареєстровано та
верифіковано майже 45 тис. метаданих, а також запроваджено нові
аналітичні сервіси, зокрема з аналізу землекористування, сівозмін і
моніторингу посівів.