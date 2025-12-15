Авторизация

Google презентувала Disco: експериментальний браузер зі штучним інтелектом

11:28 15.12.2025 |

Новини IT

Google анонсувала новий експериментальний веббраузер під назвою Disco, що орієнтований на інтеграцію ШІ у процес перегляду сторінок. Першою функцією браузера стала GenTabs - віджети, створені на основі відкритих вкладок, історії чатів і запитів користувача.


Що відомо

GenTabs працює на базі мовної моделі Gemini 3 і може перетворювати браузерні сесії на окремі інтерактивні екрани. Наприклад, інструмент здатен структурувати ідеї для подорожей в одному вікні або створювати наочні пояснення складних тем, зокрема наукових понять. Користувачі можуть уточнювати та змінювати GenTabs за допомогою запитів природною мовою, а система пропонуватиме контекстні доповнення. Уся інформація у віджетах супроводжується посиланнями на першоджерела.


Наразі Disco доступний лише для macOS і поширюється через список очікування. У Google зазначають, що проєкт має ранній експериментальний характер, тож окремі функції можуть працювати нестабільно.
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: Google
 

