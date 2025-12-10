Авторизация

Google Photos запускає нові інструменти для редагування відео

14:39 10.12.2025 |

Новини IT

Google запускає нові функції у застосунку Google Photos, які спрощують редагування відео та створення яскравих роликів із важливих моментів. Оновлення вже поширюється на Android, а деякі функції доступні і на iOS.


Що відомо

Серед нововведень є шаблони для відео з готовими музичними доріжками та текстовими накладками. Користувач обирає шаблон і додає потрібні фото чи відео, після чого застосунок самостійно змонтує ролик у ритмі музики. Створити таке відео можна в розділі "Створити", натиснувши "Відеоогляд".

Компанія також оновила редактор відео. Він отримав універсальну таймлінію, на якій видно всі кліпи й інший контент. Адаптивне полотно змінює інтерфейс залежно від типу відео. Додати текст і музику до одного кліпу стало простіше.

Оновлений редактор вже є основним інструментом для редагування відео на Android. Він також доступний на iOS.

Також додано музичну бібліотеку для пошуку саундтреку до відео. Власники Android-пристроїв тепер можуть накладати власні тексти на відео з вибором шрифтів, кольорів і фону.
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: Google
 

