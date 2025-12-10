Фінансові новини
- |
- 10.12.25
- |
- 18:48
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Є лише один шлях, щоб уникнути критики: нічого не робити, нічого не говорити і бути ніким"
Арістотель
Google Photos запускає нові інструменти для редагування відео
14:39 10.12.2025 |
Google запускає нові функції у застосунку Google Photos, які спрощують редагування відео та створення яскравих роликів із важливих моментів. Оновлення вже поширюється на Android, а деякі функції доступні і на iOS.
Що відомо
Серед нововведень є шаблони для відео з готовими музичними доріжками та текстовими накладками. Користувач обирає шаблон і додає потрібні фото чи відео, після чого застосунок самостійно змонтує ролик у ритмі музики. Створити таке відео можна в розділі "Створити", натиснувши "Відеоогляд".Компанія також оновила редактор відео. Він отримав універсальну таймлінію, на якій видно всі кліпи й інший контент. Адаптивне полотно змінює інтерфейс залежно від типу відео. Додати текст і музику до одного кліпу стало простіше.
Оновлений редактор вже є основним інструментом для редагування відео на Android. Він також доступний на iOS.
Також додано музичну бібліотеку для пошуку саундтреку до відео. Власники Android-пристроїв тепер можуть накладати власні тексти на відео з вибором шрифтів, кольорів і фону.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|У ЄС відреагували на заяву Трампа про необхідність президентських виборів в Україні
|Україна досягла домовленості про реструктуризацію ВВП-варантів зі спецкомітетом їх власників
|Євросоюз доєднається до створення Комісії з розгляду претензій України до Росії
|Трамп стверджує, що РФ "погодилася" на його мирний план, а Зеленський навіть "не читав"
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Стандартизация качества фарша в HoReCa — роль оборудования и ножевых блоков
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|Google Photos запускає нові інструменти для редагування відео
|Кількість мільярдерів у світі наближається до рекордних 3000, ‒ UBS
|Google планує додати рекламу у Gemini наступного року
|У Китаї дебютували перші накопичувачі нового формату Mini SSD зі швидкістю читання до 3700 МБ/с
|Ford та Renault спільно вироблятимуть доступні електромобілі в Європі, щоб конкурувати з китайськими автовиробниками
|У Єврокомісії заявили, що не піддадуться тиску США щодо контролю над техгігантами
Бізнес
|В Україні попит на електромобілі за рік виріс в 2,5 рази
|Трамп дозволив постачання Китаю чипів Nvidia та анонсував 25% мита з таких продажів
|ШІ-продукти OpenAI економлять працівникам до 60 хвилин на день - Bloomberg
|Google та Apple спрощують перехід між Android і iOS
|Виробники смартфонів хочуть повернути microSD, щоб перекласти придбання пам'яті на користувача
|Google Doppl запускає шопінг-стрічку для примірки одягу з відео, повністю згенерованими ШІ
|На ринку більше не вважають OpenAI лідером у сфері ШІ – Bloomberg