AMD розглядає можливість співпраці із Samsung для виробництва чипів за 2-нм техпроцесом

15.12.2025

Новини IT

AMD може розглядати 2-нм техпроцес Samsung для випуску майбутніх чипів. Про це повідомляють джерела з Південної Кореї. За їхніми даними, голова Samsung Лі Чже Йон планує зустрітися з CEO AMD Лізою Су для обговорення потенційного партнерства.


Що відомо

Samsung уже підписала контракти з Apple і Tesla. Тепер до списку потенційних клієнтів може приєднатися й AMD. У минулому компанія віддавала перевагу іншим виробникам через побоювання щодо стабільності виробництва на нових техпроцесах Samsung.

Наразі AMD, за неофіційною інформацією, цікавиться другим поколінням 2-нм техпроцесу Samsung, SF2P. Це вдосконалена версія, яка передбачає зменшення енергоспоживання, збільшення продуктивності та компактніший кристал порівняно з базовим варіантом.

Масовий запуск виробництва за техпроцесом SF2P заплановано на 2026 рік. У 2027 році очікується ще одна ітерація під назвою SF2P+. Якщо перемовини між компаніями пройдуть успішно, угоду можуть укласти вже в січні.
За матеріалами: gagadget.com
AMD, Samsung
 

