11.12.25
17:46
RSS
мапа сайту
У ChatGPT відтепер можна редагувати зображення в Photoshop. Функція безкоштовна й доступна в Україні
10:58 11.12.2025 |
Про це йдеться в повідомленні компанії.
Так, працювати з програмами Adobe відтепер можна прямо в чат-боті. Наприклад, щоб розмити фон зображення за допомогою Photoshop, користувачі можуть ввести: "Adobe Photoshop, допоможіть мені розмити фон цього зображення".
ChatGPT автоматично відображає програму та використовує контекстне розуміння, щоб допомогти користувачеві виконати дію.
За допомогою програм Adobe для ChatGPT користувачі можуть:
редагувати та покращувати зображення за допомогою Adobe Photoshop: налаштовувати певну частину зображення, точно налаштовувати параметри зображення, такі як яскравість, контрастність та експозиція, а також застосовувати креативні ефекти, зберігаючи при цьому якість зображення;
створювати та персоналізувати дизайни за допомогою Adobe Express: переглядати велику бібліотеку професійних дизайнів Adobe Express, щоб знайти найкращий для будь-якого моменту, заповнювати текст, замінювати зображення, анімувати дизайни та повторювати редагування - все це безпосередньо в чаті та без необхідності переходити до іншої програми;
трансформувати та впорядковувати документи за допомогою Adobe Acrobat: редагувати PDF-файли безпосередньо в чаті, витягувати текст або таблиці, впорядковувати та об'єднувати кілька файлів, конвертувати їх у PDF, зберігаючи форматування та якість. Acrobat для ChatGPT також дозволяє людям легко видаляти конфіденційну інформацію.
Photoshop, Adobe Express та Acrobat для ChatGPT безкоштовні для користувачів ChatGPT у всьому світі та доступні в ChatGPT для вебверсії, ПК та iOS. На Android поки працює лише Adobe Express. Підтримка Photoshop і Acrobat на цій платформі з'явиться згодом.
