НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У ChatGPT відтепер можна редагувати зображення в Photoshop. Функція безкоштовна й доступна в Україні

10:58 11.12.2025 |

Новини IT

У ChatGPT відтепер можна редагувати зображення в Photoshop. Функція безкоштовна й доступна в УкраїніКомпанія Adobe запустила свої програми Adobe Photoshop, Adobe Express та Adobe Acrobat для чат-боту ChatGPT.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

Так, працювати з програмами Adobe відтепер можна прямо в чат-боті. Наприклад, щоб розмити фон зображення за допомогою Photoshop, користувачі можуть ввести: "Adobe Photoshop, допоможіть мені розмити фон цього зображення".

ChatGPT автоматично відображає програму та використовує контекстне розуміння, щоб допомогти користувачеві виконати дію.

За допомогою програм Adobe для ChatGPT користувачі можуть:

редагувати та покращувати зображення за допомогою Adobe Photoshop: налаштовувати певну частину зображення, точно налаштовувати параметри зображення, такі як яскравість, контрастність та експозиція, а також застосовувати креативні ефекти, зберігаючи при цьому якість зображення;
створювати та персоналізувати дизайни за допомогою Adobe Express: переглядати велику бібліотеку професійних дизайнів Adobe Express, щоб знайти найкращий для будь-якого моменту, заповнювати текст, замінювати зображення, анімувати дизайни та повторювати редагування - все це безпосередньо в чаті та без необхідності переходити до іншої програми;
трансформувати та впорядковувати документи за допомогою Adobe Acrobat: редагувати PDF-файли безпосередньо в чаті, витягувати текст або таблиці, впорядковувати та об'єднувати кілька файлів, конвертувати їх у PDF, зберігаючи форматування та якість. Acrobat для ChatGPT також дозволяє людям легко видаляти конфіденційну інформацію.

Photoshop, Adobe Express та Acrobat для ChatGPT безкоштовні для користувачів ChatGPT у всьому світі та доступні в ChatGPT для вебверсії, ПК та iOS. На Android поки працює лише Adobe Express. Підтримка Photoshop і Acrobat на цій платформі з'явиться згодом.

За матеріалами: Цензор
 

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,2721
  0,0091
 0,02
EUR
 1
 49,5154
  0,3001
 0,61

Курс обміну валют на сьогодні, 09:55
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0445  0,16 0,37 42,6100  0,15 0,36
EUR 49,1028  0,25 0,52 49,7645  0,29 0,59

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:01
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,1550  0,24 0,58 42,1900  0,24 0,57
EUR 49,4899  0,12 0,23 49,5140  0,12 0,25

