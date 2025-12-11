У ChatGPT відтепер можна редагувати зображення в Photoshop. Функція безкоштовна й доступна в Україні

Компанія Adobe запустила свої програми Adobe Photoshop, Adobe Express та Adobe Acrobat для чат-боту ChatGPT.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

Так, працювати з програмами Adobe відтепер можна прямо в чат-боті. Наприклад, щоб розмити фон зображення за допомогою Photoshop, користувачі можуть ввести: "Adobe Photoshop, допоможіть мені розмити фон цього зображення".

ChatGPT автоматично відображає програму та використовує контекстне розуміння, щоб допомогти користувачеві виконати дію.

За допомогою програм Adobe для ChatGPT користувачі можуть:

редагувати та покращувати зображення за допомогою Adobe Photoshop: налаштовувати певну частину зображення, точно налаштовувати параметри зображення, такі як яскравість, контрастність та експозиція, а також застосовувати креативні ефекти, зберігаючи при цьому якість зображення;

створювати та персоналізувати дизайни за допомогою Adobe Express: переглядати велику бібліотеку професійних дизайнів Adobe Express, щоб знайти найкращий для будь-якого моменту, заповнювати текст, замінювати зображення, анімувати дизайни та повторювати редагування - все це безпосередньо в чаті та без необхідності переходити до іншої програми;

трансформувати та впорядковувати документи за допомогою Adobe Acrobat: редагувати PDF-файли безпосередньо в чаті, витягувати текст або таблиці, впорядковувати та об'єднувати кілька файлів, конвертувати їх у PDF, зберігаючи форматування та якість. Acrobat для ChatGPT також дозволяє людям легко видаляти конфіденційну інформацію.

Photoshop, Adobe Express та Acrobat для ChatGPT безкоштовні для користувачів ChatGPT у всьому світі та доступні в ChatGPT для вебверсії, ПК та iOS. На Android поки працює лише Adobe Express. Підтримка Photoshop і Acrobat на цій платформі з'явиться згодом.