Міністр оборони Великої Британії оголосив про інвестицію 600 млн фунтів стерлінгів на ППО для України

Велика Британія інвестує 600 мільйонів фунтів стерлінгів у забезпечення України спроможностями для посилення протиповітряної оборони, заявив міністр оборони Великої Британії Джон Гілі на 32-му засіданні Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн").

Гілі, який співголовує разом з німецьким колегою Борисом Пісторіусом на черговому засіданні Контактної групи з питань оборони України, запевнив у продовженні підтримки українського народу.

"Сьогодні я можу підтвердити найбільшу протягом року інвестицію Великої Британії у протиповітряну оборону України. 600 мільйонів фунтів стерлінгів, тисячі систем протиповітряної оборони, ракет та автоматизованих турелей для збивання безпілотників, що поставлять зараз та протягом зими 2026 року", - сказав Гілі.

Він також анонсував, що Британія незабаром розпочне виробництво нових безпілотників-перехоплювачів Octopus у Великій Британії, таким чином, щомісяця тисячі нових безпілотників назад будуть передаватися Україні.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Британія
 

