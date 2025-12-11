В Україні попит на електромобілі виріс майже втричі: які моделі найпопулярніші

У листопаді український автопарк поповнили понад 11 тис. автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Це майже втричі більше, ніж у листопаді торік.

Про це свідчать дані Укравтопром.

Йдеться, що основну кількість реалізованих за місяць BEV становили легкові авто - 10766 од., з яких 3172 од. були новими (+374%), а 7594 авто - уживаними (+159%).

Серед 239 комерційних електромобілів новими були 17 авто (у листопаді 2024 р. з 145 од. новими були 18 авто).

Згідно з аналітикою, в ТОП-5 нових електромобілів місяця потрапили:

1. BYD Leopard 3 - 385 од.;

2. VW ID.UNYX - 298 од.;

3. BYD Song Plus EV - 282 од.;

4. ZEEKR 7X - 221 од.;

5. BYD Sea Lion 06 - 219 од.

ТОП-5 імпортованих електромобілів з пробігом:

1. TESLA Model Y - 931 од.;

2. TESLA Model 3 - 862 од.;

3. NISSAN Leaf - 647 од.;

4. KIA Niro EV - 422 од.;

5. HYUNDAI Kona Electric - 347 од.