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АНАЛІТИКА

Інноваційна CRM-система SITNIKS CRM

11:48 06.02.2025 |

Прес-релізи


SITNIKS CRM - це інноваційний інструмент з мобільним додатком та модулями для роздрібної торгівлі на будь-яких майданчиках, з можливістю інтеграції зі сторонніми сервісами. Система дозволяє автоматизувати бізнес-процеси, проводити аналіз даних у реальному часі та створювати продажні стратегії, що працюють.


Ключові функції SITNIKS CRM:

●      Централізована база даних.

CRM-система збирає та зберігає усі дані в єдиній системі, що дозволяє уникнути самостійного пошуку інформації та плутанини. Централізація даних - це ключ до успішної комунікації з клієнтами та здійснення продажів.

●      Автоматизація щоденних задач.

SITNIKS CRM здатна автоматизувати процес обробки запитів, відповіді на найпоширеніші запитання, заповнення форм, створення ТТН, створення звітів та ін. Автоматизація рутини не лише на 50% підвищує продуктивність менеджерів, але й дозволяє забезпечити користувачів миттєвим реагуванням на їх звернення.

●      Потужні інструменти для аналітики.

Регулярний аналіз даних - це невід'ємна частина діяльності будь-якого бізнесу. SITNIKS CRM пропонує розширені аналітичні можливості, завдяки яким, можливо швидко вивчати ключові показники, конверсію, поведінку споживачів та обсяги продажів і на основі цього приймати обґрунтовані рішення щодо покращення.

●      Інтеграція з іншими платформами.

Українська CRM система SITNIKS CRM дозволяє спростити процес доставки завдяки інтеграції з авторитетними поштовими службами (Нова Пошта та Укрпошта), зручно проводити транзакції через модуль Sitniks Pay, автоматизувати комунікації підключивши чати та месенджери і т.д. Система має можливості інтеграції зі сторонніми сервісами, що допомагає масштабувати бізнес та поліпшити виконання більшості процесів.

●      Мобільний додаток.

Зручний мобільний додаток SITNIKS CRM має простий і зрозумілий інтерфейс, який доступний для iOs і Android, що дає можливість керувати бізнесом у будь-який час та місці. Управління бізнес-процесами "на ходу" це те, що потрібно сучасним підприємцям!

●      Контроль фінансів.

Проведення інтеграції SITNIKS CRM з програмами для ведення фінансового обліку допомагає ретельно стежити за фін.операціями пов'язаними з кожним замовленням. Відстежити "рух" грошей у бізнесі легко, якщо з SITNIKS CRM!

SITNIKS CRM здатна адаптуватись до індивідуальних потреб будь-якого бізнесу та проводити інтеграцію з усіма необхідними сервісами. Безкоштовний пробний період (14 днів) дозволяє ознайомитись з можливостями CRM та спробувати їх на власному бізнесу без зобов'язань.

Підслухано у користувачів: Переважна частина клієнтів SITNIKS CRM вважає головною перевагою - автоматизацію, підприємці успішно займаються важливими задачами у той час, поки CRM працює. Також, мобільний додаток є великим плюсом для більшості користувачів, тому що мати весь бізнес у смартфоні - must have сьогодення.
 

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