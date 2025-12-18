Авторизация

У листопаді ФГВФО виплатив вкладникам понад 31 мільйон гривень

Протягом листопада 2025 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виплатив вкладникам банків, що ліквідуються, більше 31 млн грн гарантованого відшкодування. З цих коштів 29,6 млн грн отримали вкладники АТ "РВС Банк".

Про це інформує Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

Загалом від початку заснування Фонду сума виплат гарантованого відшкодування склала 105,0 млрд грн, відшкодування отримали 95,9% вкладників банків, зазначено у повідомленні.

За час повномасштабної війни Фонд виплатив вкладникам банків, що ліквідуються, понад 9 млрд грн гарантованого відшкодування.

ФГВФО наголошує, що виплати гарантованого відшкодування здійснюються виключно з власних ресурсів. На 30 листопада 2025 року кошти Фонду складали 50 млрд грн.

За матеріалами: Економічна правда
 

