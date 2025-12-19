Ціни на золото і срібло наблизились до рекордних максимумів

Ціни на золото і срібло зросли до рекордних максимумів на тлі повільнішої, ніж очікувалося, інфляції в США, яка підтримала прогнози на подальше зниження процентних ставок.

Про це повідомляє Bloomberg, передає Укрінформ.

Спотова ціна на золото в п'ятницю зросла до близько 4320 доларів за унцію і з тенденцією до другого зростання за тиждень. У жовтні воно досягло рекордного рівня понад 4381 долар.

Згідно з даними, опублікованими в четвер, базовий індекс споживчих цін у США зріс найповільнішими темпами з початку 2021 року, що підкріпило аргументи на користь зниження вартості позик - сприятливого фактору для дорогоцінних металів, які не приносять доходу.

Геополітична напруженість, зокрема у Венесуелі, також підвищила привабливість золота як безпечного активу.

Падіння процентних ставок у США змусило інвесторів ETF «почати конкурувати з центральними банками за обмежені запаси дорогоцінного металу», зазначили аналітики Goldman Sachs Group Inc. «Ми очікуємо, що ті самі два чинники - структурно високий попит центральних банків і циклічна підтримка з боку ФРС у вигляді зниження ставок - сприятимуть подальшому зростанню ціни на золото», - додали аналітики.

Тим часом платина дорожчає сьому сесію поспіль і загалом більш ніж подвоїлася в ціні цього року. Стрибок ціни металу до рівня понад 1980 доларів за унцію - найвищого з 2008 року - відбувся на тлі ознак скорочення пропозиції на лондонському ринку, де банки зберігають запаси в США, щоб застрахуватися від ризику введення мит.

Срібло подешевшало на 0,3% до 65,32 долара, але все ще торгується поблизу рекордного рівня 66,89 долара, встановленого в середу. Ціна на паладій практично не змінилася.