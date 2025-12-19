Зеленський: Поки що не можу отримати відповідь, як саме спрацюють гарантії безпеки від США в разі агресії РФ

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що поки що не зміг отримати розгорнуту відповідь про алгоритм дій США в рамках гарантій безпеки Україні на випадок повторної агресії РФ.

"І є питання, на яке поки що я не можу отримати відповідь. Не можу - це не значить, що хтось не хоче, ми просто ще не дійшли до цього. Питання всіх гарантій безпеки. Коли у тебе не НАТО, а так як НАТО, у тебе гарантії безпеки як НАТО. Хтось каже, може, це ще і краще, я не знаю, я не берусь оцінювати. Я берусь оцінювати тільки одне - відповідь на запитання, що зробить США, якщо Росія знову прийде з агресією? Що ці гарантії безпеки зроблять, як це спрацює, як спрацюють партнери всі, яким чином? Якою силою вони зупинять Москву? Конкретно", - сказав Зеленський на пресконференції у четвер у Брюсселі, де проходить засідання Європейської ради.

"Мені здається, на це потрібно отримати відповідь. Нехай вона буде непублічна, але нехай вона буде закріплена в якихось документах", - додав голова Української держави.