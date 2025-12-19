Фінансові новини
19.12.25
16:33
- RSS
- мапа сайту
НБУ закликав скасувати воєнний мораторій на врегулювання проблемної іпотеки
Національний банк України вважає, що Верховна Рада має скасувати всеохопний мораторій на врегулювання проблемної іпотеки, запроваджений після початку повномасштабної війни. Про це повідомляється в опублікованому в четвер звіті про фінансову стабільність.
Мораторій поширюється приблизно на 35 млрд грн валових кредитів, понад 80% з яких не працюють (NPL).
"Хоча на нові іпотеки заборона не поширюється, вона створює невизначеність навколо можливості стягнути заставу в разі несплати за кредитом і підвищує ставки за іпотекою. Тож такий всеохопний мораторій має бути скасовано, а практика застосування мораторіїв - переглянута", - йдеться у звіті.
На думку НБУ, скасування мораторію може дати позитивний ефект для ринку, як це сталося у 2021 році після скасування мораторію на врегулювання старої валютної іпотеки.
Водночас НБУ не заперечує необхідності захисту постраждалих позичальників і пропонує перейти від загальних мораторіїв до точкових.
"Прикладом виважених обмежень може бути заборона на стягнення знищеного іпотечного майна. За даними банків, унаслідок бойових дій було знищено заставу за 21 млн грн кредитів", - йдеться у звіті.
