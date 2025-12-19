Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

НБУ закликав скасувати воєнний мораторій на врегулювання проблемної іпотеки

09:43 19.12.2025 |

Фінанси, Економіка

Національний банк України вважає, що Верховна Рада має скасувати всеохопний мораторій на врегулювання проблемної іпотеки, запроваджений після початку повномасштабної війни. Про це повідомляється в опублікованому в четвер звіті про фінансову стабільність.

Мораторій поширюється приблизно на 35 млрд грн валових кредитів, понад 80% з яких не працюють (NPL).

"Хоча на нові іпотеки заборона не поширюється, вона створює невизначеність навколо можливості стягнути заставу в разі несплати за кредитом і підвищує ставки за іпотекою. Тож такий всеохопний мораторій має бути скасовано, а практика застосування мораторіїв - переглянута", - йдеться у звіті.

На думку НБУ, скасування мораторію може дати позитивний ефект для ринку, як це сталося у 2021 році після скасування мораторію на врегулювання старої валютної іпотеки.

Водночас НБУ не заперечує необхідності захисту постраждалих позичальників і пропонує перейти від загальних мораторіїв до точкових.

"Прикладом виважених обмежень може бути заборона на стягнення знищеного іпотечного майна. За даними банків, унаслідок бойових дій було знищено заставу за 21 млн грн кредитів", - йдеться у звіті.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,3374
  0,0010
 0,00
EUR
 1
 49,5940
  0,0351
 0,07

Курс обміну валют на сьогодні, 09:50
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,9829  0,10 0,23 42,5193  0,10 0,24
EUR 49,2893  0,12 0,24 49,9289  0,15 0,29

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,1950  0,20 0,46 42,2250  0,20 0,46
EUR 49,5285  0,25 0,50 49,5500  0,26 0,51

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес