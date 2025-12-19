Binance завершує рік з рекордними $7 трлн спотових і $25 трлн ф’ючерсних обсягів та платить $5 млн за розкриття шахраїв

За попередніми ітогами 2025 року, криптовалютна біржа Binance лідирує за обсягами торгованих криптоактивів. У 2025 році сукупний притік криптовалют на Binance досяг нового історичного максимуму - $1,17 трлн, що на 31% більше, ніж у 2024 році.
Про це криптобіржа повідомила у звіті CryptoQuant у вівторок. На
другому місці за притоками у 2025 році перебуває Coinbase з показником
$946 млрд, що також означає зростання на 30% у річному вимірі. Біржа
рухається до встановлення нових історичних максимумів як за обсягами
спотової торгівлі, так і за обсягами торгівлі безстроковими ф'ючерсами, а
також за рівнем притоку криптоактивів у доларовому вираженні. Крім
того, Binance нещодавно перевищила позначку у 300 млн зареєстрованих
користувачів - це також рекорд у криптосекторі.
Прогнозований загальний обсяг спотової торгівлі у 2025 році становить
$7 трлн, що переважить результат 2024 року ($6,99 трлн). Станом на
поточний момент 2025 року Binance вже зафіксувала $6,82 трлн спотового
обсягу - у 4,86 раза більше, ніж у найближчого конкурента Bybit, який
досяг $1,4 трлн. Загальна кількість спотових угод на Binance також
встановила рекорд у 2025 році. Показник досяг 24,1 млрд угод, що на 4%
вище за рекорд 2024 року (23,1 млрд). Порівняно з 2022 роком кількість
угод зросла у 3,1 раза, тобто Binance більш ніж утричі збільшила обсяг
спотової торговельної активності.
Обсяг торгівлі безстроковими ф'ючерсами Binance у 2025 році також
досяг нового рекордного рівня. Сукупний обсяг ф'ючерсних торгів
становить $24,6 трлн, перевищивши показник 2024 року ($21,2 трлн). У
2025 році Binance залишається найбільшою біржею за обсягами безстрокових
ф'ючерсів, випереджаючи найближчого конкурента OKX у 2,2 раза (OKX -
$10,9 трлн). Кількість угод з безстроковими ф'ючерсами також встановила
рекорд. У 2025 році на Binance було зафіксовано 49,6 млрд таких угод -
на 33% більше, ніж торік (37,3 млрд). Порівняно з 2022 роком кількість
угод зросла у 2,9 раза, що означає майже трикратне зростання з початку
поточного бул-циклу наприкінці 2022 року.
Також, паралельно з виходом звіту, у середу Binance оголосила про винагороду до $5 млн за підтверджені докази діяльності шахрайських сторонніх "агентів з лістингу". Протягом року спірні лістинги на Binance неодноразово привертали увагу. За підсумками аудиту
Binance внесла до чорного списку сім компаній та осіб: BitABC, Central
Research, May/Dannie, Andrew Lee, Suki Yang, Fiona Lee та Kenny Z.
Оголошення було зроблено на тлі того, як Binance підтвердила порушення,
пов'язані з витоком інформації про лістинг мемкоїна "year of the yellow fruit", коли співробітник біржі передав деталі лістингу третій стороні.