Binance завершує рік з рекордними $7 трлн спотових і $25 трлн ф’ючерсних обсягів та платить $5 млн за розкриття шахраїв

За попередніми ітогами 2025 року, криптовалютна біржа Binance лідирує за обсягами торгованих криптоактивів. У 2025 році сукупний притік криптовалют на Binance досяг нового історичного максимуму - $1,17 трлн, що на 31% більше, ніж у 2024 році.





Про це криптобіржа повідомила у звіті CryptoQuant у вівторок. На другому місці за притоками у 2025 році перебуває Coinbase з показником $946 млрд, що також означає зростання на 30% у річному вимірі. Біржа рухається до встановлення нових історичних максимумів як за обсягами спотової торгівлі, так і за обсягами торгівлі безстроковими ф'ючерсами, а також за рівнем притоку криптоактивів у доларовому вираженні. Крім того, Binance нещодавно перевищила позначку у 300 млн зареєстрованих користувачів - це також рекорд у криптосекторі.

Сукупний притік криптовалют на Binance / Дані: CryptoQuant

Прогнозований загальний обсяг спотової торгівлі у 2025 році становить $7 трлн, що переважить результат 2024 року ($6,99 трлн). Станом на поточний момент 2025 року Binance вже зафіксувала $6,82 трлн спотового обсягу - у 4,86 раза більше, ніж у найближчого конкурента Bybit, який досяг $1,4 трлн. Загальна кількість спотових угод на Binance також встановила рекорд у 2025 році. Показник досяг 24,1 млрд угод, що на 4% вище за рекорд 2024 року (23,1 млрд). Порівняно з 2022 роком кількість угод зросла у 3,1 раза, тобто Binance більш ніж утричі збільшила обсяг спотової торговельної активності.

Обсяг спотових торгів на Binance / Дані: CryptoQuant

Обсяг торгівлі безстроковими ф'ючерсами Binance у 2025 році також досяг нового рекордного рівня. Сукупний обсяг ф'ючерсних торгів становить $24,6 трлн, перевищивши показник 2024 року ($21,2 трлн). У 2025 році Binance залишається найбільшою біржею за обсягами безстрокових ф'ючерсів, випереджаючи найближчого конкурента OKX у 2,2 раза (OKX - $10,9 трлн). Кількість угод з безстроковими ф'ючерсами також встановила рекорд. У 2025 році на Binance було зафіксовано 49,6 млрд таких угод - на 33% більше, ніж торік (37,3 млрд). Порівняно з 2022 роком кількість угод зросла у 2,9 раза, що означає майже трикратне зростання з початку поточного бул-циклу наприкінці 2022 року.

Обсяг ф'ючерсних торгів на Binance / Дані: CryptoQuant

Також, паралельно з виходом звіту, у середу Binance оголосила про винагороду до $5 млн за підтверджені докази діяльності шахрайських сторонніх "агентів з лістингу". Протягом року спірні лістинги на Binance неодноразово привертали увагу. За підсумками аудиту Binance внесла до чорного списку сім компаній та осіб: BitABC, Central Research, May/Dannie, Andrew Lee, Suki Yang, Fiona Lee та Kenny Z. Оголошення було зроблено на тлі того, як Binance підтвердила порушення, пов'язані з витоком інформації про лістинг мемкоїна "year of the yellow fruit", коли співробітник біржі передав деталі лістингу третій стороні.