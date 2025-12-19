Авторизация

ЄС ухвалив рішення про 90 млрд євро для України

Саміт Європейського Союзу затвердив рішення про спільне запозичення для України на суму 90 млрд євро.

Про це заявив президент Євроради Антоніу Кошта, а також німецький канцлер Фрідріх Мерц, повідомляє "Європейська правда".

Рішення ухвалили після того, як ЄС відмовився від варіанта "репараційної позики", який тривалий час обговорювали перед тим.

"Ми домовилися. Затверджено рішення надати Україні підтримку у розмірі 90 мільярдів євро на 2026-27 роки. Ми взяли зобов'язання і виконали його", - заявив Кошта.

Президент Євроради не уточнив, про яку схему фінансування йдеться, але за даними "ЄП", затверджений варіант спільного запозичення, яке зробить Євросоюз. Це рішення вимагало затвердження за принципом одностайності.

Фрідріх Мерц уточнив, що кошти підуть також на військові потреби Києва.

"Цих коштів достатньо для покриття військових і бюджетних потреб України на найближчі два роки. Це вирішальний сигнал для закінчення війни, оскільки Путін піде на поступки лише тоді, коли зрозуміє, що його війна не принесе йому вигоди", - заявив німецький канцлер.

Раніше "ЄвроПравда" розповідала, що саміт ЄС зайшов у глухий кут щодо репараційної позики, довелося перейти до плану Б, який зрештою спрацював.
За матеріалами: www.eurointegration.com.ua
Ключові теги: ЄС
 

