Фінансові новини
- |
- 19.12.25
- |
- 14:47
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
ЄС ухвалив рішення про 90 млрд євро для України
11:10 19.12.2025 |
Саміт Європейського Союзу затвердив рішення про спільне запозичення для України на суму 90 млрд євро.
Про це заявив президент Євроради Антоніу Кошта, а також німецький канцлер Фрідріх Мерц, повідомляє "Європейська правда".
Рішення ухвалили після того, як ЄС відмовився від варіанта "репараційної позики", який тривалий час обговорювали перед тим.
"Ми домовилися. Затверджено рішення надати Україні підтримку у розмірі 90 мільярдів євро на 2026-27 роки. Ми взяли зобов'язання і виконали його", - заявив Кошта.
Президент Євроради не уточнив, про яку схему фінансування йдеться, але за даними "ЄП", затверджений варіант спільного запозичення, яке зробить Євросоюз. Це рішення вимагало затвердження за принципом одностайності.
Фрідріх Мерц уточнив, що кошти підуть також на військові потреби Києва.
"Цих коштів достатньо для покриття військових і бюджетних потреб України на найближчі два роки. Це вирішальний сигнал для закінчення війни, оскільки Путін піде на поступки лише тоді, коли зрозуміє, що його війна не принесе йому вигоди", - заявив німецький канцлер.
Раніше "ЄвроПравда" розповідала, що саміт ЄС зайшов у глухий кут щодо репараційної позики, довелося перейти до плану Б, який зрештою спрацював.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський: Поки що не можу отримати відповідь, як саме спрацюють гарантії безпеки від США в разі агресії РФ
|Україна оголосила про успішну реструктуризацію ВВП-варантів: угоду підтримали 99% їх власників
|Запас на 2026 рік: уряд дозволив Мінфіну позичити додаткові 55 мільярдів
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як подвоїти корисну площу складу без переїзду
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|NYT дізнались деталі гарантій для України, які готують США і Європа у межах "мирного плану"
|Міністр оборони Великої Британії оголосив про інвестицію 600 млн фунтів стерлінгів на ППО для України
|Європа оприлюднила план гарантій безпеки для України з шести пунктів та застерегла проти зміни її кордонів силою
|Комітет Ради підтримав законопроєкт щодо перейменування копійки на шаг
|"Податок на OLX": чотири цифрові платформи підтримали ініціативу уряду
|Росія атакувала цивільне судно з українською олією
Бізнес
|Xiaomi за замовчуванням встановить криптогаманці на всі нові смартфони з 2026 року
|Україна будує "цифровий щит" на основі хмарної інфраструктури та інтеграції з кіберекосистемою НАТО і ЄС
За словами спікерів, одразу після початку повномасштабного вторгнення РФ у лютому 2022 року Україна перенесла критичні масиви даних до дата-центрів на території ЄС. Уже в 2023 році стратегія була трансформована в бік створення суверенних національних дата-центрів із підтримкою транскордонних рішень резервного копіювання.
|Google презентувала Disco: експериментальний браузер зі штучним інтелектом
|AMD розглядає можливість співпраці із Samsung для виробництва чипів за 2-нм техпроцесом
|У ЄС можуть відкласти заборону двигунів внутрішнього згоряння для гібридів на п’ять років
|ChatGPT та Grok допомагають розповсюджувати шкідливе ПЗ на Mac
|В Україні попит на електромобілі виріс майже втричі: які моделі найпопулярніші