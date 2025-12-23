Авторизация

В Раді формується робоча група з питання можливих виборів президента під час воєнного стану - Арахамія

13:13 22.12.2025 |

Політика

Голова фракції партії "Слуга народу" у Верховній Раді Давід Арахамія повідомив про формування в українському парламенті робочої групи щодо швидкого опрацювання питання проведення можливих виборів Президента України під час воєнного стану

"Обговорення буде проходити на базі профільного Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, з залученням представників усіх фракцій та груп парламенту, ЦВК, а також громадських організацій, які займаються питаннями виборів", - написав Арахамія у Телеграм у понеділок.

Робоча група, за його словами, формується "згідно з попередньою домовленістю".

"Дату і час засідання незабаром повідомимо. Також будуть запрошені представники ЗМІ", - написав Арахамія.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

