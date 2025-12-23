Фінансові новини
- |
- 23.12.25
- |
- 12:17
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
В Раді формується робоча група з питання можливих виборів президента під час воєнного стану - Арахамія
13:13 22.12.2025 |
Голова фракції партії "Слуга народу" у Верховній Раді Давід Арахамія повідомив про формування в українському парламенті робочої групи щодо швидкого опрацювання питання проведення можливих виборів Президента України під час воєнного стану
"Обговорення буде проходити на базі профільного Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, з залученням представників усіх фракцій та груп парламенту, ЦВК, а також громадських організацій, які займаються питаннями виборів", - написав Арахамія у Телеграм у понеділок.
Робоча група, за його словами, формується "згідно з попередньою домовленістю".
"Дату і час засідання незабаром повідомимо. Також будуть запрошені представники ЗМІ", - написав Арахамія.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна виходить із зони «обмеженого дефолту»: Fitch підвищило рейтинг
ТОП-НОВИНИ
|Ukraine Facility: Україна отримала від ЄС 2,3 млрд євро
|В Раді формується робоча група з питання можливих виборів президента під час воєнного стану - Арахамія
|У Мінфіні пояснили умови виділення Україні €90 мільярдів від ЄС
|ЄС ухвалив рішення про 90 млрд євро для України
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як подвоїти корисну площу складу без переїзду
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Україна оголосила про успішну реструктуризацію ВВП-варантів: угоду підтримали 99% їх власників
|Запас на 2026 рік: уряд дозволив Мінфіну позичити додаткові 55 мільярдів
|Європарламент підтримав поетапну відмову ЄС від російського газу до кінця 2027 року
|NYT дізнались деталі гарантій для України, які готують США і Європа у межах "мирного плану"
|Міністр оборони Великої Британії оголосив про інвестицію 600 млн фунтів стерлінгів на ППО для України
|Європа оприлюднила план гарантій безпеки для України з шести пунктів та застерегла проти зміни її кордонів силою
Бізнес
|У мережі Starlink Direct to Cell менш ніж за місяць зареєструвалося більше 2 мле абонентів – CEO "Київстар"
|Mercedes зробить фари розбірними для спрощення ремонту
|Xiaomi піднімає ціну на свої планшети
|Samsung підняла контрактні ціни на пам'ять DDR5 більш ніж на 100%
|Xiaomi за замовчуванням встановить криптогаманці на всі нові смартфони з 2026 року
|Україна будує "цифровий щит" на основі хмарної інфраструктури та інтеграції з кіберекосистемою НАТО і ЄС
За словами спікерів, одразу після початку повномасштабного вторгнення РФ у лютому 2022 року Україна перенесла критичні масиви даних до дата-центрів на території ЄС. Уже в 2023 році стратегія була трансформована в бік створення суверенних національних дата-центрів із підтримкою транскордонних рішень резервного копіювання.