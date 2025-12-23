Фінансові новини
Ukraine Facility: Україна отримала від ЄС 2,3 млрд євро
14:32 22.12.2025 |
Україна отримала близько 2,3 млрд євро фінансування від Євросоюзу після того, як Рада ЄС ухвалила рішення про виділення шостого траншу в рамках механізму Ukraine Facility.
Про це йдеться у повідомленні Мінфіну від 22 грудня, передає "Європейська правда".
"До державного бюджету України надійшло 2,3 млрд євро від Європейського Союзу в межах фінансового інструменту Ukraine Facility. Зокрема, уряд України залучив 2,1 млрд євро кредитних коштів та 200 млн євро гранту", - йдеться у повідомленні.
Це шостий регулярний транш, передбачений у межах Pillar I Інструменту. Кошти буде спрямовано на фінансування першочергових соціальних і гуманітарних видатків держави.
Для отримання чергового регулярного траншу від ЄС Україна успішно виконала вісім реформаційних кроків, необхідних для виділення шостого траншу, а також один крок, передбачений у межах четвертого траншу.
"Підтримка в межах Ukraine Facility є ключовою для зміцнення макрофінансової стабільності України та безперебійного функціонування державного управління в умовах війни. Успішне виконання понад 60 кроків Плану України підтверджує нашу відданість реформам, відновленню та руху до членства в Європейському Союзі", - зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко.
