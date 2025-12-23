У Мінфіні пояснили умови виділення Україні €90 мільярдів від ЄС

Фінансова підтримка у 90 мільярдів євро, яку ухвалила Єврорада для України, є безповоротними та безвідсотковими для України.

Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко.

Погашення зобов'язань можливе лише після того, як Росія компенсує Україні збитки, завдані повномасштабною агресією. Отримані від ЄС кошти спрямують на фінансування державного бюджету та потреб оборони.

У Мінфіні також наголосили, що робота над механізмом так званого Репараційного кредиту продовжиться, адже для його фактичної реалізації потрібна додаткова підготовка.