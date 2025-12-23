Фінансові новини
У Мінфіні пояснили умови виділення Україні €90 мільярдів від ЄС
10:19 22.12.2025 |
Фінансова підтримка у 90 мільярдів євро, яку ухвалила Єврорада для України, є безповоротними та безвідсотковими для України.
Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко.
Погашення зобов'язань можливе лише після того, як Росія компенсує Україні збитки, завдані повномасштабною агресією. Отримані від ЄС кошти спрямують на фінансування державного бюджету та потреб оборони.
У Мінфіні також наголосили, що робота над механізмом так званого Репараційного кредиту продовжиться, адже для його фактичної реалізації потрібна додаткова підготовка.
За словами спікерів, одразу після початку повномасштабного вторгнення РФ у лютому 2022 року Україна перенесла критичні масиви даних до дата-центрів на території ЄС. Уже в 2023 році стратегія була трансформована в бік створення суверенних національних дата-центрів із підтримкою транскордонних рішень резервного копіювання.