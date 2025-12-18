Фінансові новини
Долар США зміцнюється до євро та єни, дешевшає до фунта після засідання Банку Англії
16:43 18.12.2025 |
Долар США вдень у четвер дорожчає до євро та єни, але знижується до фунта стерлінгів.
Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,14%, ширший WSJ Dollar Index - 0,06%.
Інвестори оцінюють підсумки чергового засідання Банку Англії. У четвер британський ЦБ очікувано знизив ключову процентну ставку на 25 базисних пунктів, до 3,75% річних.
За зниження ставки проголосували п'ятеро з дев'яти членів Комітету з грошово-кредитної політики (MPC), четверо виступили за її збереження на колишньому рівні.
При цьому Банк Англії дав зрозуміти, що поступове зниження ставки, ймовірно, буде продовжено.
О 15:15 кч ринок чекає підсумків засідання Європейського центрального банку (ЄЦБ), будучи майже впевненим, що регулятор не змінюватиме ставки цього разу.
Пізніше в четвер також будуть оприлюднені дані про динаміку споживчих цін у США за листопад, які можуть вплинути на наступне рішення Федеральної резервної системи щодо ставки.
Пара євро/долар за даними на 14:49 кч торгується на рівні $1,1716 порівняно з $1,1741 на закриття попередньої сесії.
Вартість фунта до долара піднялася до $1,3387 проти $1,3374 за підсумками торгів у середу.
Курс долара до єни становить 155,82 єни порівняно з 155,7 єни напередодні.
Пара долар/офшорний юань торгується на рівні 7,0362 юаня порівняно з 7,0400 юаня за підсумками попередньої сесії.
