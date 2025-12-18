Авторизация

Долар США зміцнюється до євро та єни, дешевшає до фунта після засідання Банку Англії

16:43 18.12.2025 |

Фінанси

Долар США вдень у четвер дорожчає до євро та єни, але знижується до фунта стерлінгів.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,14%, ширший WSJ Dollar Index - 0,06%.

Інвестори оцінюють підсумки чергового засідання Банку Англії. У четвер британський ЦБ очікувано знизив ключову процентну ставку на 25 базисних пунктів, до 3,75% річних.

За зниження ставки проголосували п'ятеро з дев'яти членів Комітету з грошово-кредитної політики (MPC), четверо виступили за її збереження на колишньому рівні.

При цьому Банк Англії дав зрозуміти, що поступове зниження ставки, ймовірно, буде продовжено.

О 15:15 кч ринок чекає підсумків засідання Європейського центрального банку (ЄЦБ), будучи майже впевненим, що регулятор не змінюватиме ставки цього разу.

Пізніше в четвер також будуть оприлюднені дані про динаміку споживчих цін у США за листопад, які можуть вплинути на наступне рішення Федеральної резервної системи щодо ставки.

Пара євро/долар за даними на 14:49 кч торгується на рівні $1,1716 порівняно з $1,1741 на закриття попередньої сесії.

Вартість фунта до долара піднялася до $1,3387 проти $1,3374 за підсумками торгів у середу.

Курс долара до єни становить 155,82 єни порівняно з 155,7 єни напередодні.

Пара долар/офшорний юань торгується на рівні 7,0362 юаня порівняно з 7,0400 юаня за підсумками попередньої сесії.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,3374
  0,0010
 0,00
EUR
 1
 49,5940
  0,0351
 0,07

Курс обміну валют на сьогодні, 09:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0810  0,10 0,25 42,6221  0,10 0,23
EUR 49,4083  0,10 0,19 50,0759  0,07 0,15

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,1950  0,20 0,46 42,2250  0,20 0,46
EUR 49,5285  0,25 0,50 49,5500  0,26 0,51

