Волл-стріт завершила торги зниженням на занепокоєнні через ринок нерухомості та рецесії

Американський фондовий ринок, який почав торги середи слабкою та різноспрямованою динамікою, завершив сесію зниженням після виходу негативних даних щодо ринку нерухомості.

Індекс незавершених угод із продажу житла у США на вторинному ринку (pending home sales) у листопаді знизився на 4% щодо попереднього місяця, повідомила Національна асоціація ріелторів (NAR).

Показник упав за підсумками шостого місяця поспіль - до мінімуму з квітня 2020 року. Це говорить про спад на ринку, що триває, на тлі суттєвого підйому ставок по іпотеці.

Дані про незавершені угоди є випереджаючим індикатором активності на ринку нерухомості. Незавершені продажі - це ті, за якими вже підписано контракт, але угода ще не закрита. Зазвичай її завершення йде від 4 до 6 тижнів.

У той же час інвестори зберігають обережний настрій напередодні завершення року через занепокоєння можливою рецесією на тлі жорсткості монетарної політики ФРС.

"Побоювання з приводу міцного укоріненого списку ризиків у 2022 році, включаючи політику ФРС, інфляцію, економічне зростання та перспективи рецесії у 2023 році, домінують над настроями інвесторів в останні торгові сесії року", - зазначив аналітик SPI Asset Management Стівен Іннес.

Тим часом навіть новина про те, що влада Китаю продовжує послаблювати антиковидну політику, не змогла підтримати фондовий ринок. "Інвестори, які сподівалися на традиційне ралі наприкінці року, найімовірніше розчарувалися", - додав Іннес.

Як зазначають експерти, відкриття китайської економіки після пандемії коронавірусу може чинити ще більший проінфляційний тиск. "Китайський сюжет із відкриттям економіки грає на руку сировинному та нафтовому ринку, а також самому фондовому ринку Китаю. Однак це погані новини для глобальної інфляції", - вважає аналітик Swissquote Bank Іпек Озкардеська.

Котирування акцій Tesla Inc. зросли на 3,3% у середу після падіння за підсумками останніх семи сесій поспіль - найтриваліший подібний період із тижня, що завершився 5 вересня 2018 року.

Папір AMC Entertainment втратив у ціні 4,6%. Глава компанії Адам Арон відмовився від підвищення зарплати та бонусів у 2023 році. Він також закликав інших управлінців AMC наслідувати його приклад.

Акції авіакомпанії Southwest Airlines Co. подешевшали на 5,1%. Авіаперевізник продовжує скасовувати рейси та відчувати труднощі в нормалізації плану польотів через нестачу робочої сили, погану погоду та проблеми у внутрішній системі.

Індекс Dow Jones Industrial Average в середу впав на 365,85 пунктів (1,1%) і склав 32875,71 пунктів.

Акції 29 із 30 компаній, що входять до розрахунку індикатора, продемонстрували негативну динаміку. У лідерах падіння виявилися папери Apple Inc. (-3,1%), Walt Disney Co. (-2,6%) та Dow Inc. (-2,4%). Підвищилися лише акції JPMorgan Chase & Co. (+0,5%).

Standard & Poor's 500 знизився за підсумками торгів на 46,03 пунктів (1,2%) - до 3783,22 пунктів. Значення індикатора виявилося на мінімальній позначці з початку листопада.

Nasdaq Composite втратив 139,94 пункту (1,35%) і становив 10213,29 пункту.