Золото впало до тижневого мінімуму після того, як суд США заблокував більшість мит Трампа

У четвер золото досягло більш ніж тижневого мінімуму після того, як федеральний суд США заблокував «взаємні мита» президента Дональда Трампа, зменшивши привабливість цього металу як прихистку, в той час як сильний долар продовжував тиснути на ціни на дорогоцінний метал.

О 06:31 EET спотове золото знизилося на 0,5% до $3 273,37 за унцію, після того, як досягло найнижчого рівня з 20 травня.

Ф'ючерси на американське золото впали на 0,7% до $3 270,80.

У середу торговий суд США зупинив впровадження мит Трампа, постановивши, що президент перевищив свої повноваження, ввівши універсальні мита на імпорт з країн, які мають позитивне сальдо в торгівлі зі США.

Рішення американського суду є ключовою новиною, яка призвела до зростання курсу долара, що згодом призвело до зниження цін на золото, вважає Ніколас Фраппелл, керівник відділу інституційних ринків в ABC Refinery.

2 квітня Трамп запровадив «взаємні мита» проти кількох країн, що викликало побоювання глобальної рецесії. Однак через тиждень багато з цих мит були призупинені.

Після рішення торгового суду індекс долара США виріс, що призвело до подорожчання золота, а ф'ючерси на Волл-стріт та азійські акції також зросли.

Тим часом адміністрація Трампа подала апеляцію, оскаржуючи повноваження суду і сигналізуючи про потенційну ескалацію до Верховного суду, якщо це буде необхідно.

Але ринок золота все ще залишається «бугаєвим», оскільки «довгострокові перспективи передбачають слабший долар, і в найближчій перспективі, ймовірно, буде певний інфляційний тиск», - сказав Фраппелл.

Протокол засідання Федеральної резервної системи США 6-7 травня показав, що чиновники стурбовані потенціалом одночасного зростання інфляції та безробіття - сценарієм, який вимагатиме вибору між впровадженням більш жорсткої монетарної політики для боротьби з інфляцією і зниженням процентних ставок для підтримки економічного зростання і зайнятості.

Наразі ринок очікує на дані по ВВП США, які будуть опубліковані пізніше цього дня, а також базові дані по витратам на особисте споживання в США, які дадуть подальші підказки щодо траєкторії зниження ставок.

У той же час, спотове срібло виросло на 0,6% до $33,19 за унцію, платина подорожчала на 0,6% до $1 080,90, а паладій - на 1,3% до $974,69.