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Продажі Tesla у Європі падають четвертий місяць поспіль
23:09 27.05.2025 |
Продажі американської компанії-виробника електрокарів Tesla в Європі впали на 49% у квітні порівняно з роком раніше.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.
Зазначається, що продажі Tesla в Європі падають уже четвертий місяць поспіль через негативну реакцію на політичні погляди її генерального директора Ілона Маска та загострення конкуренції з боку європейських і китайських гравців.
Частка Tesla на європейському ринку впала до 0,7% з 1,3% рік тому.
За даними Європейської асоціації автовиробників (ACEA), загальні продажі автомобілів у Європі впали на 0,3%.
Квітневі продажі в Європейському Союзі, Великій Британії та Європейській асоціації вільної торгівлі впали до 1,07 млн автомобілів після зростання на 2,8% у березні.
Серед найбільших ринків в ЄС - Іспанії та Італії - загальні продажі автомобілів зросли на 7,1% і 2,7% відповідно, тоді як у Франції та Німеччині вони впали на 5,6% і 0,2%.
У Великій Британії реєстрація автомобілів впала на 10,4%.
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