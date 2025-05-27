Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Google зробить крадені Android-смартфони практично непридатними для користування

17:06 27.05.2025 |

Новини IT

 

Компанія Google планує зробити викрадені Android-смартфони практично непридатними для продажу завдяки вдосконаленню функції Factory Reset Protection (FRP). Про це пише Android Authority. Дане оновлення покликане ускладнити використання пристроїв, які були скинуті до заводських налаштувань без дозволу власника.

Зараз FRP активується після скидання через меню відновлення Android або сервіс "Знайти мій пристрій", вимагаючи підтвердження права власності через вхід у пов'язаний Google-акаунт або введення PIN-коду, пароля чи графічного ключа попереднього екрана блокування. Якщо цей етап не пройдено, пристрій стає непридатним для використання.

Однак зловмисники навчилися обходити цей захист, пропускаючи майстер налаштувань. Google під час заходу The Android Show: I/O Edition оголосила, що нове оновлення FRP зможе виявляти такі спроби та примусово виконувати повторне скидання до заводських налаштувань, доки власник не підтвердить право на пристрій.

Очікується, що ці покращення стануть доступними пізніше цього року, ймовірно, у рамках одного з квартальних оновлень Android 16. Це нововведення має значно знизити кількість крадіжок смартфонів, адже викрадені пристрої стануть непридатними для перепродажу.
За матеріалами: mezha.media
Ключові теги: Google
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,6758
  0,1051
 0,25
EUR
 1
 47,3104
  0,0154
 0,03

Курс обміну валют на сьогодні, 10:32
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1512  0,04 0,10 41,7781  0,06 0,14
EUR 46,8615  0,09 0,19 47,6712  0,09 0,20

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6800  0,16 0,39 41,7000  0,16 0,37
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес