Google зробить крадені Android-смартфони практично непридатними для користування

Компанія Google планує зробити викрадені Android-смартфони практично непридатними для продажу завдяки вдосконаленню функції Factory Reset Protection (FRP). Про це пише Android Authority. Дане оновлення покликане ускладнити використання пристроїв, які були скинуті до заводських налаштувань без дозволу власника.

Зараз FRP активується після скидання через меню відновлення Android або сервіс "Знайти мій пристрій", вимагаючи підтвердження права власності через вхід у пов'язаний Google-акаунт або введення PIN-коду, пароля чи графічного ключа попереднього екрана блокування. Якщо цей етап не пройдено, пристрій стає непридатним для використання.

Однак зловмисники навчилися обходити цей захист, пропускаючи майстер налаштувань. Google під час заходу The Android Show: I/O Edition оголосила, що нове оновлення FRP зможе виявляти такі спроби та примусово виконувати повторне скидання до заводських налаштувань, доки власник не підтвердить право на пристрій.

Очікується, що ці покращення стануть доступними пізніше цього року, ймовірно, у рамках одного з квартальних оновлень Android 16. Це нововведення має значно знизити кількість крадіжок смартфонів, адже викрадені пристрої стануть непридатними для перепродажу.