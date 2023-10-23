Раді запропонували альтернативу ФОП для неофіційно зайнятих осіб – спецрежим зі ставкою 6%

У Верховній Раді 20 жовтня зареєстрували законопроєкт, що пропонує створити новий податковий режим для неофіційно зайнятих осіб із базовою ставкою 6% від обороту. Він отримав номер 10166, його авторами стали низка депутатів на чолі з першим заступником голови податкового комітету Ярославом Железняком.

Право на застосування спецрежиму оподаткування матимуть особи, які не є самозайнятими, та відповідають трьом вимогам:

→ не використовують працю найманих осіб;

→ дохід протягом року - не більше ніж 153 мінімальних зарплат на рік (тобто менше ніж 1 млн грн станом на 2023 рік), доходи понад цю суму будуть оподатковуватися за звичайною ставкою 18%;

→ працюють виключно через реєстратори розрахункових операцій.

У законопроєкті перераховано 20 видів дозволеної діяльності для цього спецрежиму, наприклад, водії (таксисти), кур'єри, ремонтники, перекладачі, фотографи, домашня прислуга, няні, перукарі, манікюрниці тощо.

Необхідність для створення нового податкового режиму депутати пояснюють тим, що чинна спрощена система оподаткування підходить не всім. Для декого це не основний чи не постійний вид діяльності, тому він не хоче ставати ФОП-ом. Інших відлякує процес реєстрації та необхідність вести звітність.

Загальна сума можливих надходжень від запропонованого спецрежиму, за попередніми оцінками, може становити близько 10 млрд грн.

Як приклад, у пояснювальній записці наводять 300 000 водіїв таксі, які співпрацюють з цифровими платформами на кшталт Uklon чи Uber. За даними депутатів, від 63% до 100% будуть готові працювати офіційно, якщо їм не потрібно буде оформлювати статус ФОП. Потенційний фіскальний ефект від цього оцінюється у 1,9 млрд грн.

Кількість людей, які співпрацюють з онлайн-сервісами замовлення послуг, оцінюється у 400 000 осіб, фіскальний ефект - близько 3 млрд грн.

"Враховуючи зазначене, існує значний потенціал щодо обміну інформацією з операторами цифрових платформ. Поряд із цим слід врахувати також значну кількість осіб, які працюють індивідуально, без співпраці з цифровими платформами, але готові провадити свою діяльність у легальній площині на інших умовах, ніж реєстрація фізичною особою-підприємцем", - йдеться в пояснювальній записці.