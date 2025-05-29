США обмежують продаж Китаю програмного забезпечення для мікросхем, - Reuters

Американським компаніям, які пропонують програмне забезпечення (ПЗ) для розробки напівпровідників та мікросхем, наказали припинити продажі в Китай без попереднього отримання ліцензії на експорт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними джерел західних ЗМІ, виробники ПЗ для автоматизації проектування електроніки, до яких належать Cadence (CDNS.O), Synopsys (SNPS.O) та Siemens EDA, отримали сповіщення від Міністерства торгівлі США про припинення постачання своїх технологій.

Два знайомі з ситуацією співрозмовника Reuters розповіли, що компанії отримали відповідне сповіщення минулої п'ятниці. Та додали, що Мінторгівлі США розглядатиме кожен запит на отримання ліцензії на доставку до Китаю "в кожному конкретному випадку, припускаючи, що ця дія не є прямою забороною".

Що кажуть у Мінторгівлі США

Представник Міністерства торгівлі Штатів не підтвердив дані про такий наказ, але зазначив, що відомство переглядає експорт стратегічного значення до Китаю.

Також чиновник розповів, що "в деяких випадках Міністерство торгівлі призупинило дію існуючих експортних ліцензій або ввело додаткові ліцензійні вимоги, поки розгляд очікує".

Крім того, у Мінторгівлі США повідомили, що правила, які обмежують експорт інструментів EDA до Китаю, розглядалися з часів першої адміністрації Дональда Трампа, але їх виключили як "занадто агресивні".

Стрибок акцій провідних компаній

На ситуацію відреагував ринок. Так, відбулось падіння акцій Cadence на 10,7%, та Synopsys - на 9,6%.

Генеральний директор Synopsys сказав під час розмови з аналітиками, що не отримував листа та не чув від Бюро промисловості та безпеки Міністерства торгівлі США, яке забезпечує експортний контроль.

Після закриття ринку Synopsys підтвердила свій прогноз доходу на 2025 рік. Її акції та акції Cadence відновилися на 3,5% на торгах після закриття.

Зазначається, що приблизно 16% річного доходу Synopsys залежить від Китаю, а для Cadence на Китай припадає близько 12% річного доходу.

За оцінкою аналітиків, кроки, спрямовані на позбавлення виробників програмного забезпечення їхніх китайських клієнтів можуть негативно відобразитися на їхній прибутковості. Компанії Китаю значною мірою покладаються на найкраще програмне забезпечення США.

Synopsys співпрацює з компаніями, що займаються виробництвом мікросхем, такими як Nvidia (NVDA.O), Qualcomm (QCOM.O) та Intel (INTC.O), і надає програмне та апаратне забезпечення, яке використовується для розробки сучасних процесорів.