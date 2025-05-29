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США погрожують обмежити продажі високотехнологічних шин Pirelli через китайський вплив, - Bloomberg
09:00 29.05.2025 |
Технологія розумних шин Pirelli Cyber Tire може опинитися під забороною на американському ринку через міркування національної безпеки.
Раніше цього року Міністерство торгівлі США (U.S. Department of Commerce) заборонило продаж та імпорт устаткування і програмного забезпечення для "під'єднаних" транспортних засобів із Китаю та росії. Також під заборону підпадають самі автомобілі з подібними системами. Заборона була ініційована ще за адміністрації президента Джо Байдена.
Тепер у фокусі уваги опинилася Pirelli. Хоча автомобільні шини рідко асоціюються з високими технологіями, з 2021 року італійська компанія пропонує шини з системою Cyber Tire - вбудованим датчиком, який збирає дані, що впливають на безпеку руху.
Pirelli стверджує, що пристрій містить інформацію про тип шини (зимова або літня), рекомендований тиск, індекс навантаження, швидкісний індекс, а також у реальному часі відстежує температуру і тиск. Ці дані обробляються програмним забезпеченням, інтегрованим в електроніку автомобіля. Частину інформації відображають на дисплеях усередині салону, іншу - використовують електронні системи машини для точнішого налаштування асистентів водія.
За даними Bloomberg продажі шин з технологією Cyber Tire, а також транспортних засобів, оснащених цими шинами, можуть бути обмежені. Причина - участь китайської державної компанії Sinochem, яка володіє 37% акцій Pirelli. Однак автовиробники теоретично зможуть подати заявку на звільнення від використання технології Cyber Tire у своїх транспортних засобах і таким чином уникнути обмежень.
Часу на розв'язання питання залишається все менше: обмеження на китайські технології набудуть чинності з 2027 модельного року, а на апаратне забезпечення - з 2030 року.
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