Фінансові новини
- |
- 28.05.25
- |
- 15:41
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
«Марний формфактор»: екскерівник Tesla Optimus вважає людиноподібних роботів зайвими
13:25 28.05.2025 |
Людське тіло пристосувалося у процесі еволюції не до складських чи промислових робіт. Колишній голова групи Optimus в Tesla вважає, що для них потрібні негуманоїдні роботи.
Кріс Волті, творець та екскерівник команди з розробки робота Tesla, розповів Business Insider, що людиноподібні роботи Optimus - поганий пристрій для роботи на заводі. Хоч це й захоплива технологія, такі роботи неефективні на складах, у логістиці та виробництві.
«Це не корисний формфактор. Більшість роботи, яку доводиться виконувати в промисловості, - це завдання з високим рівнем повторення, де швидкість є ключовою», - сказав інженер.
Волті пропрацював у Tesla сім років, перш ніж піти звідти три роки тому. Він заснував Mytra, компанію, яка використовує роботів у формі плит, що можуть рухатися в будь-якому напрямку, для транспортування корисних вантажів між складами через гігантські, кліткоподібні структури.
За словами Волті, гуманоїдні роботи - інженерна проблема, на кілька порядків складніша, ніж безпілотні автомобілі, оскільки вони розроблені для ширшого діапазону рухів та завдань. Він вважає, що робототехніка наразі недостатньо розвинена для розгортання людиноподібних роботів: «Вони є проблемою робототехніки дев'ятого інінгу, а ми зараз у третьому інінгу».
«Людська форма еволюціонувала, щоб уникати вовків та ведмедів. Ми не були створені для виконання повторюваних завдань знову і знову. То чому ви берете неоптимальну систему, яка насправді не призначена для виконання повторюваних завдань, і змушуєте її виконувати такі завдання?».
До того, як зайнятися Optimus, Кріс Волті працював над автоматизацією виробничої лінії Tesla Model 3. У 2021 році він став старшим менеджером команди, яка створювала «бота Tesla», який пізніше отримав назву Optimus. Волті розглядав робота як побічний проєкт і дуже здивувався, коли Ілон Маск почав говорити про роботів як про майбутнє компанії. Нагадаємо, Маск надзвичайно захоплюється Optimus, багато говорить про їхнє застосування на заводах та проводить публічні демонстрації - на яких, втім, «роботами» дистанційно керують люди.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|«Євросолідарність» вимагатиме від органів держвлади інформацію щодо відвідування урядового кварталу Портновим
|Україна працює над збільшенням фінансування своєї ракетної програми – Зеленський
|Україна змінює правила торгівлі валютними ОВДП на вимогу МВФ
|Удари по виробництву БПЛА: у Підмосков'ї уражений завод «Кронштадт»
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Меблі для фрілансерів: що потрібно для зручного домашнього офісу?
|З 14 по 22 травня в аукціонному домі Goldens відбудуться торги аукціону «Українське колекційне мистецтво»
У РУБРИЦІ
|У Техасі підписали закон про заборону соцмереж для неповнолітніх, проти якого виступав Тім Кук з Apple
|«Марний формфактор»: екскерівник Tesla Optimus вважає людиноподібних роботів зайвими
|SpaceX втратила Starship і Super Heavy під час дев’ятого тестового запуску
|Продажі Tesla у Європі падають четвертий місяць поспіль
|У США створили перший у світі петагерцевий транзистор — прискорить обчислення у мільйон разів
|Google зробить крадені Android-смартфони практично непридатними для користування
Бізнес
|BlackRock: розвиток квантових обчислень може поставити під загрозу безпеку біткоїна
|Іспанія успішно випробувала новий радар NEMUS для танків Leopard
|Бібліотека Steam у твоїй кишені: у Китаї дебютували геймерські смартфони Red Magic 10S Pro і Pro+ зі вбудованим емулятором PC
|Найпотужніший у світі лазер: в США запустили лазерну установку ZEUS
|Чотирьох ексменеджерів VW засуджено у справі «дизельгейту»
|ШІ-модель OpenAI o3 під час тесту змінила скрипт завершення роботи, уникнувши вимкнення — Palisade Research
|Засновник Valve Гейб Ньюелл інвестував у стартап з виробництва мозкових чипів для медицини