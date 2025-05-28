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АНАЛІТИКА

«Марний формфактор»: екскерівник Tesla Optimus вважає людиноподібних роботів зайвими

13:25 28.05.2025 |

Новини IT

 

Людське тіло пристосувалося у процесі еволюції не до складських чи промислових робіт. Колишній голова групи Optimus в Tesla вважає, що для них потрібні негуманоїдні роботи.

Кріс Волті, творець та екскерівник команди з розробки робота Tesla, розповів Business Insider, що людиноподібні роботи Optimus - поганий пристрій для роботи на заводі. Хоч це й захоплива технологія, такі роботи неефективні на складах, у логістиці та виробництві.

«Це не корисний формфактор. Більшість роботи, яку доводиться виконувати в промисловості, - це завдання з високим рівнем повторення, де швидкість є ключовою», - сказав інженер.

Волті пропрацював у Tesla сім років, перш ніж піти звідти три роки тому. Він заснував Mytra, компанію, яка використовує роботів у формі плит, що можуть рухатися в будь-якому напрямку, для транспортування корисних вантажів між складами через гігантські, кліткоподібні структури.

За словами Волті, гуманоїдні роботи - інженерна проблема, на кілька порядків складніша, ніж безпілотні автомобілі, оскільки вони розроблені для ширшого діапазону рухів та завдань. Він вважає, що робототехніка наразі недостатньо розвинена для розгортання людиноподібних роботів: «Вони є проблемою робототехніки дев'ятого інінгу, а ми зараз у третьому інінгу».

«Людська форма еволюціонувала, щоб уникати вовків та ведмедів. Ми не були створені для виконання повторюваних завдань знову і знову. То чому ви берете неоптимальну систему, яка насправді не призначена для виконання повторюваних завдань, і змушуєте її виконувати такі завдання?».

До того, як зайнятися Optimus, Кріс Волті працював над автоматизацією виробничої лінії Tesla Model 3. У 2021 році він став старшим менеджером команди, яка створювала «бота Tesla», який пізніше отримав назву Optimus. Волті розглядав робота як побічний проєкт і дуже здивувався, коли Ілон Маск почав говорити про роботів як про майбутнє компанії. Нагадаємо, Маск надзвичайно захоплюється Optimus, багато говорить про їхнє застосування на заводах та проводить публічні демонстрації - на яких, втім, «роботами» дистанційно керують люди.
За матеріалами: ITC.ua
 

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