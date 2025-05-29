Україна та МВФ досягли домовленості на рівні персоналу щодо 8-го перегляду програми EFF

Співробітники Міжнародного валютного фонду (МВФ) та українська влада досягли угоди на рівні персоналу (SLA) щодо восьмого перегляду 4-річної програми розширеного фінансування (EFF) на суму $15,5 млрд, що за умови схвалення радою директорів МВФ відкриває шлях до отримання дев'ятого траншу близько $0,5 млрд (SDR0,37 млрд), в результаті чого загальний обсяг виплат в рамках програми досягне $10,65 млрд.

"Співробітники МВФ та українська влада досягли згоди на рівні співробітників щодо восьмого огляду EFF, який має бути схвалений Виконавчою радою МВФ, а розгляд Ради очікується найближчими тижнями", - така заява глави місії Фонду по Україні Гевіна Грея опублікована на сайті МВФ за результатами роботи місії в Києві з 20 по 27 травня.

Зазначається, що всі кількісні критерії ефективності (QPC) та індикативні цілі (IT) на кінець березня були виконані, а також було досягнуто порозуміння щодо низки політик та реформ, спрямованих на підтримку макроекономічної стабільності.

"Програма структурних реформ продовжує просуватися: два структурні орієнтири вже досягнуто, ще один буде досягнуто в найближчі тижні, а також взято тверді зобов'язання щодо просування інших ключових реформ", - йдеться у заві.

В той же час підкреслюється, що перспективи залишаються надзвичайно невизначеними, оскільки війна продовжує завдавати важких збитків населенню, економіці та інфраструктурі.