Apple тестує 200 МП сенсор для майбутніх моделей свого смартфона

Авторитетний інсайдер Digital Chat Station поділився ексклюзивною інформацією, яка цього разу стосується планів Apple.

На своїй сторінці у Weibo Digital Chat Station повідомив, що Apple тестує 200-мегапіксельний сенсор для iPhone.

У коментарях він пояснив, що новий сенсор призначається "найімовірніше для основної камери", та вочевидь він має на увазі основний модуль головної камери, а не модуль із телеоб'єктивом.

Що ж, переконатися в правоті Digital Chat Station ми зможемо не раніше осені 2026 року, оскільки у вересні-жовтні поточного року стартують продажі лінійки iPhone 17, і немає жодних шансів, що за такий короткий час Apple зважиться замінити такий важливий компонент.