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Apple тестує 200 МП сенсор для майбутніх моделей свого смартфона
23:03 28.05.2025 |
Авторитетний інсайдер Digital Chat Station поділився ексклюзивною інформацією, яка цього разу стосується планів Apple.
На своїй сторінці у Weibo Digital Chat Station повідомив, що Apple тестує 200-мегапіксельний сенсор для iPhone.
У коментарях він пояснив, що новий сенсор призначається "найімовірніше для основної камери", та вочевидь він має на увазі основний модуль головної камери, а не модуль із телеоб'єктивом.
Що ж, переконатися в правоті Digital Chat Station ми зможемо не раніше осені 2026 року, оскільки у вересні-жовтні поточного року стартують продажі лінійки iPhone 17, і немає жодних шансів, що за такий короткий час Apple зважиться замінити такий важливий компонент.
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