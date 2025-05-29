TSMC побудує в Німеччині технологічний центр для розроблення нових чипів і завод з їх виробництва

Найбільший світовий виробник напівпровідників - тайванська компанія TSMC - розширює співробітництво з європейськими партнерами та повідомила про старт двох масштабних проєктів, що допоможуть наростити спільні зусилля в розробці новітніх технологій.

Президент TSMC Europe Пол де Бот (Paul de Bot) повідомив, що в третьому кварталі поточного року в Мюнхені (Німеччина) відкриють новий центр, який допоможе європейським клієнтам проєктувати високопродуктивні та енергоефективні чипи для автомобільної промисловості, систем IoT (Internet of Things), промислової автоматизації та систем штучного інтелекту.

Також TSMC спільно з Infineon, NXP і Bosch побудує в Дрездені (Німеччина) завод з виробництва чипів, вартістю €10 млрд. Завод стане першим виробничим підприємством TSMC в Європі та допоможе європейцям скоротити відставання в такій технологічній галузі від США і Китаю.

Управління заводом здійснюватиметься через спільне підприємство European Semiconductor Manufacturing Co (ESMC), а під час виробництва передових чипів використовуватимуться технології, раніше недоступні в Європі.