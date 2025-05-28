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АНАЛІТИКА

Grok від xAI з'явиться у Telegram — месенджер отримає $300 млн і частку з підписок

16:24 28.05.2025 |

Новини IT

 

Ілон Маск і Павєл Дуров уклали партнерство між xAI та Telegram, у межах якого чат-бот Grok зʼявиться в месенджері Telegram.

Угода діятиме протягом року. Telegram отримає $300 млн у вигляді грошових коштів та акцій xAI, а також 50% доходу від підписок на Grok, оформлених через Telegram.

Користувачі Telegram отримають усі основні можливості Grok, включено з генерацією зображень та підсумовуванням текстів.

До речі, це вже другий випадок інтеграції великої ШІ-платформи у месенджер. У травні 2024 року Microsoft запустила у Telegram чат-бота Copilot. Він підтримує українську мову та дає змогу безплатно ставити до 30 запитів щодня.

Функції генерації зображень у Copilot недоступні в Telegram - лише у вебверсії чи десктопному застосунку. Інші можливості, включно з написанням текстів, коду і перекладом, працюють у месенджері повноцінно.

За матеріалами: mezha.media
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