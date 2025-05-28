Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Далекобійна зброя, ППО, снаряди: Німеччина обіцяє Україні військову підтримку на 5 млрд євро

Далекобійна зброя, ППО, снаряди: Німеччина обіцяє Україні військову підтримку на 5 млрд євро

 

Міністри оборони Німеччини Борис Пісторіус та України Рустем Умєров підписали у Берліні угоду щодо фінансування далекобійного озброєння українського виробництва - загалом німецький міністр пообіцяв широкий спектр підтримки, загальний обсяг якої склав близько 5 мільярдів євро.

Про це повідомили у Міністерстві оборони Німеччини у середу, пише "Європейська правда".

Умєров прибув до Берліна в рамках візиту української делегації на чолі з президентом Володимиром Зеленським. У межах візиту було досягнуто низки ключових домовленостей.

Зокрема, Німеччина фінансуватиме виробництво далекобійних озброєнь в Україні. Перші системи, профінансовані за цією схемою, можуть бути передані ЗСУ вже найближчими тижнями.

Їх перевага - вони вже перебувають на озброєнні, що дозволяє негайно вводити їх в експлуатацію без додаткової підготовки персоналу. Як відзначають у німецькому Міноборони, значна кількість систем зброї може бути вироблена у 2025 році, однак деталі не повідомляють.

Німеччина також продовжить постачати артилерійські снаряди, системи ППО, наземне озброєння та стрілецьку зброю.

Також підписано контракт із німецьким оборонним концерном Diehl на постачання систем протиповітряної оборони та відповідних боєприпасів.

Німеччина планує інвестиції в ремонтну інфраструктуру. Планується створення ремонтних потужностей на території України - передбачено створення спільного підприємства між українськими та німецькими оборонними компаніями.

Крім того, Німеччина надаватиме підтримку у сфері зв'язку та медицини.

"Зазначені заходи підтримки Збройних сил України мають загальний обсяг близько п'яти мільярдів євро. Кошти надходять із вже затвердженого Бундестагом бюджету", - сказано у повідомленні.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,5903
  0,0855
 0,21
EUR
 1
 47,0761
  0,2343
 0,50

Курс обміну валют на сьогодні, 10:55
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1922  0,04 0,10 41,8226  0,04 0,11
EUR 46,7667  0,09 0,20 47,5315  0,14 0,29

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6000  0,08 0,19 41,6150  0,09 0,20
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес