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Далекобійна зброя, ППО, снаряди: Німеччина обіцяє Україні військову підтримку на 5 млрд євро
17:30 28.05.2025 |
Міністри оборони Німеччини Борис Пісторіус та України Рустем Умєров підписали у Берліні угоду щодо фінансування далекобійного озброєння українського виробництва - загалом німецький міністр пообіцяв широкий спектр підтримки, загальний обсяг якої склав близько 5 мільярдів євро.
Про це повідомили у Міністерстві оборони Німеччини у середу, пише "Європейська правда".
Умєров прибув до Берліна в рамках візиту української делегації на чолі з президентом Володимиром Зеленським. У межах візиту було досягнуто низки ключових домовленостей.
Зокрема, Німеччина фінансуватиме виробництво далекобійних озброєнь в Україні. Перші системи, профінансовані за цією схемою, можуть бути передані ЗСУ вже найближчими тижнями.
Їх перевага - вони вже перебувають на озброєнні, що дозволяє негайно вводити їх в експлуатацію без додаткової підготовки персоналу. Як відзначають у німецькому Міноборони, значна кількість систем зброї може бути вироблена у 2025 році, однак деталі не повідомляють.
Німеччина також продовжить постачати артилерійські снаряди, системи ППО, наземне озброєння та стрілецьку зброю.
Також підписано контракт із німецьким оборонним концерном Diehl на постачання систем протиповітряної оборони та відповідних боєприпасів.
Німеччина планує інвестиції в ремонтну інфраструктуру. Планується створення ремонтних потужностей на території України - передбачено створення спільного підприємства між українськими та німецькими оборонними компаніями.
Крім того, Німеччина надаватиме підтримку у сфері зв'язку та медицини.
"Зазначені заходи підтримки Збройних сил України мають загальний обсяг близько п'яти мільярдів євро. Кошти надходять із вже затвердженого Бундестагом бюджету", - сказано у повідомленні.
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