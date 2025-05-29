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"Гроші не можуть купити кохання, але значно поліпшать твої позиції під час переговорів"
Джильберт Честертон
Кличко заявив про політичний тиск на роботу Київради
Мер Києва Віталій Кличко виступив із політичною заявою про тиск, який чинять на столичну міську раду.
"Тиск на міську владу, на місцеве самоврядування триває. Більше того - він посилюється. Зокрема, тривають спроби заблокувати роботу Київради - щоб вона не збиралася і була недієздатною. При чому способів не добирають. Одним депутатам перешкоджають у їх присутності на засіданнях... Інших залякують надуманими кримінальними справами. Ми бачимо постійні маніпуляції і брехню, яку розповсюджують на підконтрольних центральній владі телеграм каналах та в ЗМІ", - йдеться в заяві Кличка у Телеграмі у четвер.
Зі слів мера, засідання Київради у четвер не відбулося через відсутність кворуму.
"А ми мали ухвалити важливі для життєзабезпечення міста рішення. Зокрема, внести зміни до програми економічного та соціального розвитку й бюджету столиці. Вони стосуються фінансування будівництва та облаштування захисних споруд, підготовки до наступного опалювального сезону, до нового навчального року. Фінансування оновлення та будівництва обʼєктів транспортної інфраструктури. В тому числі і метро на Виноградар. Виділення коштів на придбання рухомого складу для комунального громадського транспорту. На капітальні ремонти відділень у столичних лікарнях, придбання медичного обладнання", - написав Кличко.
Він наголосив, що спроби знищення системи управління столицею відбуваються під час війни.
"Особливо цинічно і гидко виглядають спроби знищення системи управління столицею під час війни. В критичний для майбутнього країни момент. Коли насправді всі повинні працювати спільно і спрямовувати всі сили на одну мету - зберегти українську державу. Вільною і демократичною!", - акцентував Кличко.
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