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АНАЛІТИКА

Кличко заявив про політичний тиск на роботу Київради

14:16 29.05.2025 |

Політика, Україна

 

Мер Києва Віталій Кличко виступив із політичною заявою про тиск, який чинять на столичну міську раду.

"Тиск на міську владу, на місцеве самоврядування триває. Більше того - він посилюється. Зокрема, тривають спроби заблокувати роботу Київради - щоб вона не збиралася і була недієздатною. При чому способів не добирають. Одним депутатам перешкоджають у їх присутності на засіданнях... Інших залякують надуманими кримінальними справами. Ми бачимо постійні маніпуляції і брехню, яку розповсюджують на підконтрольних центральній владі телеграм каналах та в ЗМІ", - йдеться в заяві Кличка у Телеграмі у четвер.

Зі слів мера, засідання Київради у четвер не відбулося через відсутність кворуму.

"А ми мали ухвалити важливі для життєзабезпечення міста рішення. Зокрема, внести зміни до програми економічного та соціального розвитку й бюджету столиці. Вони стосуються фінансування будівництва та облаштування захисних споруд, підготовки до наступного опалювального сезону, до нового навчального року. Фінансування оновлення та будівництва обʼєктів транспортної інфраструктури. В тому числі і метро на Виноградар. Виділення коштів на придбання рухомого складу для комунального громадського транспорту. На капітальні ремонти відділень у столичних лікарнях, придбання медичного обладнання", - написав Кличко.

Він наголосив, що спроби знищення системи управління столицею відбуваються під час війни.

"Особливо цинічно і гидко виглядають спроби знищення системи управління столицею під час війни. В критичний для майбутнього країни момент. Коли насправді всі повинні працювати спільно і спрямовувати всі сили на одну мету - зберегти українську державу. Вільною і демократичною!", - акцентував Кличко.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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