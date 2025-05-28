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АНАЛІТИКА

У Техасі підписали закон про заборону соцмереж для неповнолітніх, проти якого виступав Тім Кук з Apple

 

Губернатор Техасу Грег Ебботт офіційно підписав закон про онлайн-безпеку дітей. Він передбачає обов'язкову перевірку віку користувачів у магазинах додатків Apple і Google. Крім того, перед завантаженням додатків або здійсненням покупок неповнолітніми, компанії повинні будуть отримати дозвіл від батьків. Закон набуде чинності 1 січня 2026 року. Про це пише TechСrunch.

Прихильники нового закону стверджують, що він дасть батькам більше можливостей контролювати, як діти використовують смартфони. Однак великі технологічні компанії виступають проти цього закону. За інформацією The Wall Street Journal, Тім Кук особисто телефонував губернатору Ебботту, намагаючись переконати його відмовитися від закону або внести зміни після його ухвалення законодавчим органом.

Apple і Google разом із різними групами інтересів намагалися заблокувати законопроєкт, вважаючи, що його реалізація може порушити конфіденційність користувачів. До речі, торік Apple вдалося заблокувати схожий законопроєкт у Луїзіані, хоча зараз у цьому штаті знову повернулися до його розгляду.

Першим штатом, який ухвалив подібний закон щодо магазинів додатків, став Юта - він уже діє. Принаймні дев'ять інших штатів також розглядають можливість запровадження власних версій цього закону.

До речі, також відомо, що Європейський Союз хоче обмежити доступ дітей до соцмереж та впровадити "цифровий вік повноліття". Цю ініціативу наразі очолює Греція за підтримки Франції та Іспанії.
За матеріалами: mezha.media
Ключові теги: США
 

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