Фінансові новини
- |
- 28.05.25
- |
- 15:40
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
У Техасі підписали закон про заборону соцмереж для неповнолітніх, проти якого виступав Тім Кук з Apple
14:25 28.05.2025 |
Губернатор Техасу Грег Ебботт офіційно підписав закон про онлайн-безпеку дітей. Він передбачає обов'язкову перевірку віку користувачів у магазинах додатків Apple і Google. Крім того, перед завантаженням додатків або здійсненням покупок неповнолітніми, компанії повинні будуть отримати дозвіл від батьків. Закон набуде чинності 1 січня 2026 року. Про це пише TechСrunch.
Прихильники нового закону стверджують, що він дасть батькам більше можливостей контролювати, як діти використовують смартфони. Однак великі технологічні компанії виступають проти цього закону. За інформацією The Wall Street Journal, Тім Кук особисто телефонував губернатору Ебботту, намагаючись переконати його відмовитися від закону або внести зміни після його ухвалення законодавчим органом.
Apple і Google разом із різними групами інтересів намагалися заблокувати законопроєкт, вважаючи, що його реалізація може порушити конфіденційність користувачів. До речі, торік Apple вдалося заблокувати схожий законопроєкт у Луїзіані, хоча зараз у цьому штаті знову повернулися до його розгляду.
Першим штатом, який ухвалив подібний закон щодо магазинів додатків, став Юта - він уже діє. Принаймні дев'ять інших штатів також розглядають можливість запровадження власних версій цього закону.
До речі, також відомо, що Європейський Союз хоче обмежити доступ дітей до соцмереж та впровадити "цифровий вік повноліття". Цю ініціативу наразі очолює Греція за підтримки Франції та Іспанії.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|«Євросолідарність» вимагатиме від органів держвлади інформацію щодо відвідування урядового кварталу Портновим
|Україна працює над збільшенням фінансування своєї ракетної програми – Зеленський
|Україна змінює правила торгівлі валютними ОВДП на вимогу МВФ
|Удари по виробництву БПЛА: у Підмосков'ї уражений завод «Кронштадт»
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Меблі для фрілансерів: що потрібно для зручного домашнього офісу?
|З 14 по 22 травня в аукціонному домі Goldens відбудуться торги аукціону «Українське колекційне мистецтво»
У РУБРИЦІ
|Німеччина профінансує виробництво Україною далекобійних систем, ніяких обмежень по дальності ударів не буде - Мерц
|Фінляндія розпочала вихід з конвенції про заборону протипіхотних мін
|Пекін заявив, що влада Тайваню разом зі США провокують Китай на війну
|Україна направила в МАГАТЕ ноту через намір Росії під’єднати ЗАЕС до своєї енергосистеми
|У Техасі підписали закон про заборону соцмереж для неповнолітніх, проти якого виступав Тім Кук з Apple
|ЄС хоче створити центр морської безпеки в Чорному морі для моніторингу загроз
Бізнес
|BlackRock: розвиток квантових обчислень може поставити під загрозу безпеку біткоїна
|Іспанія успішно випробувала новий радар NEMUS для танків Leopard
|Бібліотека Steam у твоїй кишені: у Китаї дебютували геймерські смартфони Red Magic 10S Pro і Pro+ зі вбудованим емулятором PC
|Найпотужніший у світі лазер: в США запустили лазерну установку ZEUS
|Чотирьох ексменеджерів VW засуджено у справі «дизельгейту»
|ШІ-модель OpenAI o3 під час тесту змінила скрипт завершення роботи, уникнувши вимкнення — Palisade Research
|Засновник Valve Гейб Ньюелл інвестував у стартап з виробництва мозкових чипів для медицини