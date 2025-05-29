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У Кремлі відреагували на заклик Києва передати проєкт меморандуму РФ щодо припинення вогню
14:25 29.05.2025 |
У Кремлі назвали «неконструктивною» пропозицію Міністерства закордонних справ України, яке закликало Росію передати українській стороні свої пропозиції щодо припинення вогню.
«Росія якраз і запропонувала у понеділок зустрітися в Стамбулі й почати обговорення цих проєктів. Тому вимагати негайно - неконструктивно. Треба або підтверджувати готовність продовжувати переговори, або робити протилежне», - сказав 29 травня речник Кремля Дмитро Пєсков.
Він також відмовився говорити про те, які умови для припинення вогню Росія буде висувати у своєму проєкті меморандуму, заявивши, що «всі переговори мають відбуватися в закритому, а не публічному режимі».
Напередодні міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, коментуючи пропозицію Росії щодо переговорів 2 червня, заявив: «Навіщо чекати понеділка? Якщо росіяни нарешті виробили свій «меморандум» - після десяти днів роздумів й атак - його можна одразу передати нам».
Міністр висловив очікування, що російська сторона не зірве наступний раунд переговорів і «негайно подасть свої пропозиції на наш розгляд, як це і було домовлено раніше».
«Лише належно підготовлена зустріч може дати реальні результати», - наголосив він.
Раніше міністр оборони Рустем Умєров повідомив, що передав російській стороні документ із позицією України щодо припинення вогню.
МЗС Росії 28 травня заявило, що російська сторона нібито завершила роботу над меморандумом щодо мирного договору з Україною.
16 травня в Стамбулі відбулися переговори між Україною і РФ. Значного прогресу сторони досягти не змогли, однак тоді був узгоджений обмін полоненими у форматі тисяча на тисячу. Останній етап обміну завершився 25 травня.
Обидві сторони сіли за стіл переговорів уперше за три роки. Україна вимагала 30-денного припинення вогню. Проте російська сторона досі не відмовилася від своїх територіальних зазіхань - визнання свого суверенітету над чотирма українськими областями, жодну з яких її сили не контролюють повністю, Москва називає умовою початку дискусії про припинення вогню.
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