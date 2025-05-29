Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У Кремлі відреагували на заклик Києва передати проєкт меморандуму РФ щодо припинення вогню

 

У Кремлі назвали «неконструктивною» пропозицію Міністерства закордонних справ України, яке закликало Росію передати українській стороні свої пропозиції щодо припинення вогню.

«Росія якраз і запропонувала у понеділок зустрітися в Стамбулі й почати обговорення цих проєктів. Тому вимагати негайно - неконструктивно. Треба або підтверджувати готовність продовжувати переговори, або робити протилежне», - сказав 29 травня речник Кремля Дмитро Пєсков.

Він також відмовився говорити про те, які умови для припинення вогню Росія буде висувати у своєму проєкті меморандуму, заявивши, що «всі переговори мають відбуватися в закритому, а не публічному режимі».

Напередодні міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, коментуючи пропозицію Росії щодо переговорів 2 червня, заявив: «Навіщо чекати понеділка? Якщо росіяни нарешті виробили свій «меморандум» - після десяти днів роздумів й атак - його можна одразу передати нам».

Міністр висловив очікування, що російська сторона не зірве наступний раунд переговорів і «негайно подасть свої пропозиції на наш розгляд, як це і було домовлено раніше».

«Лише належно підготовлена зустріч може дати реальні результати», - наголосив він.

Раніше міністр оборони Рустем Умєров повідомив, що передав російській стороні документ із позицією України щодо припинення вогню.

МЗС Росії 28 травня заявило, що російська сторона нібито завершила роботу над меморандумом щодо мирного договору з Україною.

16 травня в Стамбулі відбулися переговори між Україною і РФ. Значного прогресу сторони досягти не змогли, однак тоді був узгоджений обмін полоненими у форматі тисяча на тисячу. Останній етап обміну завершився 25 травня.

Обидві сторони сіли за стіл переговорів уперше за три роки. Україна вимагала 30-денного припинення вогню. Проте російська сторона досі не відмовилася від своїх територіальних зазіхань - визнання свого суверенітету над чотирма українськими областями, жодну з яких її сили не контролюють повністю, Москва називає умовою початку дискусії про припинення вогню.
За матеріалами: Радіо Свобода
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,5285
  0,0618
 0,15
EUR
 1
 46,8026
  0,2735
 0,58

Курс обміну валют на сьогодні, 10:39
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1231  0,07 0,17 41,7338  0,09 0,21
EUR 46,5519  0,21 0,46 47,2904  0,24 0,51

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5400  0,06 0,14 41,5600  0,05 0,13
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес