Зачем Резников заговорил о военных США, Канады и Британии в Харькове и Мариуполе

Юрий Вишневский / Деловая столица

Перед переговорами Джо Байдена и Владимира Путина стороны начали выкладывать карты на стол. Например, одна из влиятельнейших американских газет The Washington Post 3 декабря обнародовала данные разведки с комментарием анонимного представителя Белого дома, который заявил, что "российские планы предусматривают военное наступление на Украину уже в начале 2022 года". В тот же день президент США заявил журналистам, что он разрабатывает комплексные ответные меры, чтобы затруднить вторжение России в Украину. "Я собираю воедино то, что я считаю наиболее всеобъемлющим и значимым набором инициатив, чтобы г-ну Путину было очень, очень трудно идти вперед и делать то, что, как опасаются люди, он собирается сделать", - сообщил Байден.

Со своей стороны, Москва обвиняет Киев в подготовке наступления на Донбассе. Если послушать российские телеканалы, то оказывается, что Украина вообще собирается напасть на Россию и Беларусь. Такая пропаганда, по сути, является признанием того, что Путин вместе с Лукашенко действительно могут планировать casus belli, чтобы атаковать Украину.

О чем рассказал Резников

В этой информационной войне, развернувшейся перед переговорами президентов США и России, принимает участие и Украина. Особенно примечательно заявление нашего министра обороны Алексея Резникова в интервью одной из крупнейших канадских газет The Globe and Mail после переговоров с военным руководством Канады. 3 декабря Резников провел в Киеве рабочую встречу с начальником штаба вооруженных сил Канады генералом Уэйном Эйром. В ходе этой встречи состоялся телефонный разговор Резникова с министром обороны Канады Анитой Ананд. Напомним, что в середине ноября Резников провел в Киеве переговоры с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом, после чего слетал в Вашингтон на переговоры с министром обороны США Ллойдом Остином. И вот после всей этой серии переговоров Резников дал интервью The Globe and Mail, в котором сообщил, чего Украина ждет от США, Канады и Британии.

Резников подчеркнул, что именно сейчас нужно предпринимать шаги для сдерживания Путина от вторжения в Украину, поскольку потом "будет слишком поздно". Например, по его мнению, США, Канада и Британия могли бы отправить в Украину больше своих военных инструкторов. "У вас есть учебная программа с нами в Украине. Я думаю, что мы можем ее расширить. Вместо того чтобы иметь здесь 50 инструкторов, пришлите 500 инструкторов", - предложил Резников. Иностранных военных, отметил министр, нужно разместить поближе к линии фронта, поскольку сегодня они находятся за более чем 1000 километров от российской границы - в Яворове на Львовщине. "Было бы хорошо, если бы канадские инструкторы... были развернуты в Харькове, Мариуполе, Краматорске, Одессе и на острове Змеином", - сказал Резников и добавил, что вместе с канадскими военными должны быть американские и британские. "На этих территориях должны развеваться три флага - флаг Канады, флаг США и флаг Британии. Это также было бы хорошим знаком для россиян, что вы здесь", - сказал он.

Реальна ли помощь англосаксов

Конечно, можно предположить, что наш министр всего лишь поделился с канадской газетой своими мечтами. Но более вероятно другое: размещение американских, канадских и британских инструкторов в пяти точках на востоке и юге Украины уже обсуждено в ходе двусторонних переговоров.



Подчеркнем еще раз, что это заявление Резникова прозвучало перед переговорами Байдена и Путина. То есть это та карта, которую Украина выложила на стол. И вполне возможно, что Резников сделал это с ведома (или даже по просьбе) Вашингтона, Оттавы и Лондона. В таком случае это не мечты, а предупреждение.

Итак, предположим, что Байден и Путин 7 декабря поговорили об Украине и ни о чем не договорились. Или даже договорились, но все равно нужно быть готовыми к тому, что Путин начнет полномасштабное вторжение в Украину. Действительно ли нам могут помочь несколько сотен или тысяч военных инструкторов из США, Канады и Британии?

В принципе - да, если инструкторы прибудут быстро (до того, как Путин развяжет большую войну). Резников рассчитывает именно на это. В интервью он специально подчеркнул, что Украина не надеется на НАТО, поскольку в Альянсе есть разные мнения. США, Канада и Британия более склонны бросить вызов Путину, а Германия и Франция колеблются, поскольку обеспокоены своими экономическими связями с Россией. Поэтому Резников призвал англосаксонских союзников Украины действовать вне НАТО и активизировать помощь нашей стране на двусторонней основе.

А такая помощь, при наличии политической воли в Вашингтоне, Оттаве и Лондоне, может быть оказана быстро. Тем более что за последние семь с половиной лет налажено взаимопонимание как между министерствами обороны, так и между генеральными штабами, просчитана логистика возможной переброски военных из стран-партнеров и размещения их в Украине.

Теперь о задачах военных инструкторов. Если несколько тысяч американских, канадских, британских военных разместятся в Харькове, Мариуполе, Краматорске, Одессе и на острове Змеином, это совершенно не означает, что их командование поставит перед ними задачу защищать нас от российского вторжения. Максимум, на что можно рассчитывать, это именно на помощь в качестве инструкторов и, возможно, военных советников.

К тому же, хотя названные пять географических точек действительно стратегически важны, но аппетиты агрессора ими не ограничиваются. Кремлю нужна вся Украина (или почти вся). И если в нескольких населенных пунктах будут размещены инструкторы-англосаксы, то россиянам не обязательно сразу захватывать эти города. Достаточно окружить их и ждать, что найдутся коллаборанты, которые вынесут захватчикам ключи от городских ворот.

Иностранные военные инструкторы нужны для другого. США, Канада, Британия не имеют перед Украиной союзнических обязательств. Но они могут отреагировать, если увидят угрозу жизни их инструкторам, находящимся в Украине. На ракетную или авиационную угрозу может быть ответ с воздуха, на морскую угрозу - ответ с моря и т. д.

Впрочем, пока что реализация этого сценария выглядит маловероятной. На данный момент это только предупреждение Путину накануне его переговоров с Байденом. И не факт, что на Банковой в самом деле готовы попросить Вашингтон, Оттаву и Лондон срочно направить к нам своих военных. Не исключено, что в ОП до самого последнего момента будут верить с свою способность договориться с Путиным тет-а-тет.