«Судимость за один патрон»: Чем закончилась «дело 300 гривен» Стерненко

Екатерина Эйхман / Depo.ua

Одесского активиста Сергея Стерненко признали виновным по двум статьям из трех инкриминируемых и приговорили к трем годам лишения свободы - с одним "но".

В понедельник, 31 мая, Одесский апелляционный суд наконец вынес окончательное решение в отношении активистов Сергея Стерненка и Руслана Демчука в так называемом "деле 300 гривен". В частности Стерненко оправдали по одной статье, по другим двумя - признали виновным и приговорили к трем годам лишения свободы. Но с заменой на один год условно.

В феврале этого года Одесский приморский суд приговорил Стерненко до семи лет лишения свободы с конфискацией имущества. Судили активиста по иску бывшего одесского депутата Сергея Щербича, который позже присоединился к партии мэра Одессы Геннадия Труханова "Доверяй делам". Щербича СМИ тесно связывают с самим Трухановым, а в 2014 году он организовал титушок для Антимайдан.

Щербич заявил, что весной 2015 года Стерненко вместе с Демчуком похитили его, ограбили, украв 300 гривен, и заставляли отказаться от депутатского мандата. Кроме этого, сторона обвинения, приписывали Стерненко незаконное хранение огнестрельного оружия. Суд первой инстанции признал Стерненко виновным по всем трем статьям. Отметим, что вся линия обвинения основывалась исключительно на показаниях самого же потерпевшего.

О своем похищении Щербич заявил в полицию сразу после нападения, но никаких имен похитителей не называл, только через полгода следствия начали фигурировать фамилии Стерненко и Демчук. Правоохранители провели у активиста обыск, во время которого от отдал им имеющееся дома оружие - пневматический пистолет, стартовый пистолет и нож, а также один патрон калибра 5,45. Из-за стартового пистолета и патрона к обвинению в похищении и ограблении прибавилось еще незаконное хранении оружия.

Сергей Стерненко отрицал приписанные ему обвинения и заявил о давлении на суд со стороны генерального прокурора Ирины Венедиктовой и заместителя председателя Офиса президента Олега Татарова.

В суде первой инстанции особенно давить на судью Виктора Попревича, скорее всего не пришлось, ведь он уже неоднократно отмечался скандальными решения и эпатажным поведением.

Теперь же, по информации активистов, председательствующая судья апелляционного суда Альбина Кадегроб уже написала заявление об отставке. То есть сразу после вынесения приговора она покинет здание суда навсегда.

По статье 187 Уголовного кодекса Украины - нападение с целью завладения чужим имуществом, Стерненко оправдали. Об этом он сам оперативно сообщал во время судебного заседания в своем телеграмм-канале: "Это те же 300 гривен, за которые давали 7 лет с конфискацией". В комментариях его начали приветствовать, на что Сергей написал, что радоваться рано, ведь лишение свободы предусмотрено еще одной статье, которую ему инкриминируют.

Следующей суд рассматривал обвинение по статье 146 УК - незаконное лишение свободы или похищение человека. Напомним, что эта статья базируется исключительно на показаниях самого Щербича. Более того, этот же суд признал, что так называемый потерпевший менял показания в судах в отношении места, обстоятельств и времени преступления. Впрочем, по этой статье истекли сроки давности, поэтому привлечение к ответственности не предусмотрено.

И напоследок - часть 1 статьи 263 УК - незаконное хранение огнестрельного оружия. По этой статье Стерненко тоже признан виновным. "То есть стартовый шумовой пистолет суд считает огнестрельным оружием", - написал сразу Сергей. Но потом суд уточнил, что такое решение вынесено не за стартовый пистолет, а за патрон калибра 5,45. По версии суда, "хранение одиного патрона могло представлять опасность, потому Стерненко активно участвовал в акциях протеста".

По этой статье Сергею Стерненко дают три года лишения свободы с заменой на один год условно. "По факту, это судимость за один патрон", - резюмировал активист.

Напомним, что после вынесения приговора первой инстанции по стране прокатилась волна акций протеста с требованием справедливого суда. Последняя состоялась как раз накануне заседания апелляции, 30 мая. И уже 31-го активисты и граждане, которые были настроены совсем пессимистично, готовились выйти на улицы вновь. Но, кажется, не придется. По крайней мере, сейчас.