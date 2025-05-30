Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Джерело: Вибухи біля бухти у Владивостоці - спецоперація ГУР

 

Вибухи у російському Владивостоці, що сталися поблизу бухти Десантна зранку у п'ятницю, 30 травня, - це результат спецоперації, яку провело Головне управління розвідки міністерства оборони України (ГУР МО). Про це DW повідомило поінформоване джерело у ГУР.

За його даними, відбулося щонайменше два вибухи в районі дислокації 47-го окремого десантно-штурмового батальйону 155 окремої гвардійської бригади морської піхоти (в/ч 30926). Один в районі КПП, другий - в місці перебування особового складу і командування військової частини.

Унаслідок операції, за даними джерела, уражень зазнали особовий склад, військова техніка й спецзасоби.

З території військової частини вивозили пошкоджену техніку - джерело

Співрозмовник DW також повідомив, що, за свідченнями місцевих мешканців, на місце події прибуло щонайменше 10 карет швидкої допомоги та евакуаційний гелікоптер. З території військової частини військовими "Уралами" вивозили пошкоджену техніку.

У Владивостоці було оголошено "режим контртерористичної операції". Територія навколо військової частини заблокована, дорогу між бухтою Шамора та селищем Щитова перекрили. При цьому, як стверджує джерело, влада російського регіону повідомила, що причиною інциденту був вибух двох газових балонів, внаслідок якого ніхто не постраждав.

Раніше інформацію про вибухи в районі бухти Десантна підтвердила Антитерористична комісія Приморського краю РФ, назвавши те, що сталося, "інцидентом", а самі вибухи - "хлопками".

Водночас джерело у ГУР нагадало, що 155 бригада морської піхоти бере активну участь в бойових діях проти України. Зокрема, задокументовано її участь у боях в Маріуполі, Вугледарі, а також на Курщині.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,5261
  0,0024
 0,01
EUR
 1
 47,0740
  0,2714
 0,58

Курс обміну валют на сьогодні, 10:19
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1359  0,01 0,03 41,7356  0,00 0,00
EUR 46,7137  0,16 0,35 47,4556  0,17 0,35

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5300  0,01 0,02 41,5400  0,02 0,05
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес