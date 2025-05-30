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Джерело: Вибухи біля бухти у Владивостоці - спецоперація ГУР
17:01 30.05.2025 |
Вибухи у російському Владивостоці, що сталися поблизу бухти Десантна зранку у п'ятницю, 30 травня, - це результат спецоперації, яку провело Головне управління розвідки міністерства оборони України (ГУР МО). Про це DW повідомило поінформоване джерело у ГУР.
За його даними, відбулося щонайменше два вибухи в районі дислокації 47-го окремого десантно-штурмового батальйону 155 окремої гвардійської бригади морської піхоти (в/ч 30926). Один в районі КПП, другий - в місці перебування особового складу і командування військової частини.
Унаслідок операції, за даними джерела, уражень зазнали особовий склад, військова техніка й спецзасоби.
З території військової частини вивозили пошкоджену техніку - джерело
Співрозмовник DW також повідомив, що, за свідченнями місцевих мешканців, на місце події прибуло щонайменше 10 карет швидкої допомоги та евакуаційний гелікоптер. З території військової частини військовими "Уралами" вивозили пошкоджену техніку.
У Владивостоці було оголошено "режим контртерористичної операції". Територія навколо військової частини заблокована, дорогу між бухтою Шамора та селищем Щитова перекрили. При цьому, як стверджує джерело, влада російського регіону повідомила, що причиною інциденту був вибух двох газових балонів, внаслідок якого ніхто не постраждав.
Раніше інформацію про вибухи в районі бухти Десантна підтвердила Антитерористична комісія Приморського краю РФ, назвавши те, що сталося, "інцидентом", а самі вибухи - "хлопками".
Водночас джерело у ГУР нагадало, що 155 бригада морської піхоти бере активну участь в бойових діях проти України. Зокрема, задокументовано її участь у боях в Маріуполі, Вугледарі, а також на Курщині.
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