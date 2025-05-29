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Ілон Маск повідомив, що угоду про інтеграцію Grok у Telegram ще не підписано
10:57 29.05.2025 |
Після повідомлення про партнерство між Telegram і компанією xAI Ілона Маска, яке нібито передбачало появу чат-бота Grok у месенджері, Ілон Маск заявив, що угоду ще не підписано.
Раніше Павєл Дуров опублікував допис, у якому йшлося про річну співпрацю з xAI. За його словами, Telegram мав отримати $300 млн у вигляді грошових коштів та акцій, а також 50% доходу від всіх підписок Grok, оформлених через месенджер. Також зазначалося, що користувачі месенджера отримають повноцінний доступ до всіх функцій Grok, включно з генерацією зображень.
Проте менш ніж за добу після публікації Маск прокоментував, що угода ще не укладена. Після цього Дуров зазначив, що домовленість про інтеграцію вже є, але залишилися певні "формальності".
Нагадаємо, у травні 2024 року Microsoft інтегрувала в Telegram чат-бота Copilot. Він підтримує українську мову, дає змогу безплатно ставити до 30 запитів щодня, але не має генерації зображень у межах месенджера.
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