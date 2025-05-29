Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Ілон Маск повідомив, що угоду про інтеграцію Grok у Telegram ще не підписано

10:57 29.05.2025 |

Новини IT

 

Після повідомлення про партнерство між Telegram і компанією xAI Ілона Маска, яке нібито передбачало появу чат-бота Grok у месенджері, Ілон Маск заявив, що угоду ще не підписано.


Раніше Павєл Дуров опублікував допис, у якому йшлося про річну співпрацю з xAI. За його словами, Telegram мав отримати $300 млн у вигляді грошових коштів та акцій, а також 50% доходу від всіх підписок Grok, оформлених через месенджер. Також зазначалося, що користувачі месенджера отримають повноцінний доступ до всіх функцій Grok, включно з генерацією зображень.

Проте менш ніж за добу після публікації Маск прокоментував, що угода ще не укладена. Після цього Дуров зазначив, що домовленість про інтеграцію вже є, але залишилися певні "формальності".


Нагадаємо, у травні 2024 року Microsoft інтегрувала в Telegram чат-бота Copilot. Він підтримує українську мову, дає змогу безплатно ставити до 30 запитів щодня, але не має генерації зображень у межах месенджера.

За матеріалами: mezha.media
Ключові теги: Twitter
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,5903
  0,0855
 0,21
EUR
 1
 47,0761
  0,2343
 0,50

Курс обміну валют на сьогодні, 10:39
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1231  0,07 0,17 41,7338  0,09 0,21
EUR 46,5519  0,21 0,46 47,2904  0,24 0,51

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5400  0,06 0,14 41,5600  0,05 0,13
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес