ГУР, ймовірно, вразило реактивний БпЛА «Дань-М» над Чорним морем

Головне управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України, ймовірно вразило новітній реактивний безпілотник "Дань-М" комплексом протиповітряної оборони власної розробки, повідомляє у п'ятницю ГУР.

"29 травня 2025 року для відбиття нічної ворожої атаки безпілотників на Одещину було успішно застосовано розроблений фахівцями ГУР МО України за підтримки іноземних партнерів мобільний зенітно-ракетний комплекс, оснащений ракетами Р-73", - йдеться у повідомленні у Телеграмі.

За інформацією, після виявлення російського дрона бійці Сил безпеки і оборони України завдали удару по цілі, було знищено ворожий новітній реактивний безпілотник, ймовірно "Дань-м", він "впав у Чорне море".

Як відомо з відкритих джерел, Р-73 (за класифікації НАТО: AA-11 Archer - "Лучник") - радянська керована ракета класу "повітря - повітря" малого радіуса дії з інфрачервоною системою самонаведення.

Раніше повідомлялось, РФ в четвер, 29 травня, атакувала українські населені пункти новим типом ударного реактивного БпЛА "Дань-М", повідомив фахівець у галузі військових радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов. "Дань-М" - це реактивна мішень для тренування та перевірки ППО, яку в Росії переробили на ударний БпЛА. Час польоту даного типу БпЛА складає 25-40 хвилин, швидкість 400-750 км/год, висота польоту до 9 кілометрів, може запускатися з повітряних та наземних платформ.