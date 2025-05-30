Келлог: питання нерозширення НАТО, включно з Україною, є предметом обговорення і занепокоєння Росії

Сполучені Штати визнають обґрунтованість російської стурбованості щодо розширення Північноатлантичного альянсу на схід і готові обговорювати з Москвою це питання. Про це в інтерв'ю телеканалу ABC News заявив спецпосланець президента США з питань України та Росії Кіт Келлог.

«Це питання Росія завжди порушуватиме. Вони говорять не тільки про Україну. Вони згадують і Грузію, і Молдову. І ми кажемо: добре, ми можемо обговорити припинення розширення НАТО до вашого кордону. Це їхній безпековий інтерес», - сказав Келлог.

За його словами, для США вступ України до НАТО наразі не перебуває на порядку денному.

«І ми не єдина країна, яка так каже. Я можу назвати ще чотири країни НАТО, які це підтвердять. А потрібно, щоб усі 32 країни погодилися на вступ», - наголосив спецпосланець Трампа.

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Марк Рютте за підсумками квітневого засідання Ради Україна - НАТО запевнив у незмінності підтримки оборонним союзом зусиль України із захисту від неспровокованої агресії Росії.

«Дозвольте мені ще раз підтвердити, що вони (Україна - ред.) мають бути в найсильнішій з можливих позицій», - сказав Рютте.

За словами очільника НАТО, Росія все ще залишається найбільшою загрозою для країн-членів альянсу.