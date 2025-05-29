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Instagram спричинив підвищене енергоспоживання на Android — Google радить оновити додаток
14:09 29.05.2025 |
Google повідомила про проблему із надмірним розряджанням акумулятора на Android-пристроях, яку спричиняв Instagram. Компанія закликала користувачів оновити застосунок до останньої версії - 382.0.0.49.84.
Оновлення вже доступне в Google Play. Якщо воно не відображається, ймовірно, додаток оновився автоматично. Перевірити поточну версію можна через пункт "Інформація про додаток".
Повідомлення з'явилося в офіційному розділі Android Help Community. У ньому Google прямо вказала, що Instagram став причиною проблеми з автономністю, проте не уточнила, які саме пристрої або версії Android зазнали проблеми.
Першими на це звернуло увагу 9to5Google. Видання зазначило, що з подібними скаргами найчастіше зверталися власники Pixel після травневого оновлення системи. Однак Google публічно говорить про всі Android-пристрої, що може свідчити про ширший масштаб проблеми.
Meta поки не коментувала ситуацію. Тим часом Google радить усім користувачам перевірити наявність оновлення Instagram, якщо пристрій став швидко розряджатися.
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