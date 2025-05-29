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У першому кварталі 2025 року п'ять моделей iPhone потрапили в топ-10 найпопулярніших смартфонів на світовому ринку
11:56 29.05.2025 |
Аналітичне агентство Counterpoint Research опублікувало дослідження ринку смартфонів за перший квартал 2025 року, в якому констатувало абсолютне лідерство Apple.
За вказаний період найбільш продаваним смартфоном стала базова версія iPhone 16, а флагманська Pro-модель трохи йому поступилася.
Бюджетний iPhone 16e до топу поки що не потрапив, оскільки вийшов тільки нещодавно, але інші дослідження засвідчили його велику популярність.
Єдиним флагманським Android-смартфоном у десятці лідерів став Galaxy S25 Ultra від Samsung, який посів сьоме місце, що стало нижчим результатом, ніж у Galaxy S24 Ultra в 1 кварталі 2024 року.
До рейтингу Counterpoint увійшла і Xiaomi з моделлю Redmi 14 4G - це один з найбільш бюджетних актуальних смартфонів бренду, який приваблює покупців співвідношенням ціна-якість.
Кілька важливих тез із дослідження Counterpoint:
* сегмент бюджетних смартфонів ціною близько $100 став найбільш швидкозростаючим - на нього припало майже 20% світових продажів;
* найбільш продаваними моделями на Android, як і раніше, залишаються найбільш бюджетні смартфони, такі як Galaxy A06 і A16.
* основне зростання продажів Xiaomi припадає на ринки, що розвиваються (Африка і Латинська Америка).
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