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АНАЛІТИКА

У першому кварталі 2025 року п'ять моделей iPhone потрапили в топ-10 найпопулярніших смартфонів на світовому ринку

11:56 29.05.2025 |

Новини IT

 

Аналітичне агентство Counterpoint Research опублікувало дослідження ринку смартфонів за перший квартал 2025 року, в якому констатувало абсолютне лідерство Apple.

За вказаний період найбільш продаваним смартфоном стала базова версія iPhone 16, а флагманська Pro-модель трохи йому поступилася.

Бюджетний iPhone 16e до топу поки що не потрапив, оскільки вийшов тільки нещодавно, але інші дослідження засвідчили його велику популярність.

Єдиним флагманським Android-смартфоном у десятці лідерів став Galaxy S25 Ultra від Samsung, який посів сьоме місце, що стало нижчим результатом, ніж у Galaxy S24 Ultra в 1 кварталі 2024 року.

До рейтингу Counterpoint увійшла і Xiaomi з моделлю Redmi 14 4G - це один з найбільш бюджетних актуальних смартфонів бренду, який приваблює покупців співвідношенням ціна-якість.

У першому кварталі 2025 року п&apos;ять моделей iPhone потрапили в топ-10 найпопулярніших смартфонів на світовому ринку

 

Кілька важливих тез із дослідження Counterpoint:

* сегмент бюджетних смартфонів ціною близько $100 став найбільш швидкозростаючим - на нього припало майже 20% світових продажів;

* найбільш продаваними моделями на Android, як і раніше, залишаються найбільш бюджетні смартфони, такі як Galaxy A06 і A16.

* основне зростання продажів Xiaomi припадає на ринки, що розвиваються (Африка і Латинська Америка).
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: Apple
 

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