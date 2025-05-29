Solidigm випустила SSD рекордної ємності - 122,88 ТБ

Компанія Solidigm (дочірнє підприємство південнокорейської SK Hynix), представила SSD D5-P5336 з рекордною ємністю 122,88 ТБ. Цей накопичувач орієнтований на корпоративний сектор, включно з обробкою штучного інтелекту і машинним навчанням.

Виробник підкреслює, що цей накопичувач є чудовим вибором для дата-центрів, серверів ШІ та інших подібних структур, причому, окрім величезної місткості та високої швидкості передавання й читання даних, Solidigm SSD D5-P5336 значно заощадить простір, оскільки замість дев'яти стійок вказаний пристрій займе лише одну, та на 90% знизить енергоспоживання в дата-центрах.

Основні характеристики:

* інтерфейс: PCIe 4.0

* форм-фактор: U.2 (уже доступний) і E1.L (очікується пізніше)

* тип пам'яті: 192-шарова QLC NAND

* витривалість: 0,60 перезапису на день (134,3 петабайт за 5 років)

Продуктивність:

* випадкове читання: до 930 000 IOPS

* послідовне читання: до 7,4 ГБ/с.

Вартість Solidigm SSD на 122 ТБ - $12400.